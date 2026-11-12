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南加僑領余建強 獲馬來西亞福建總商會頒全球閩商楷模獎

記者張宏／洛杉磯報導
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余建強長期投入社團事務，目前在世界越柬寮華人團體聯合會擔任永遠名譽主席。（記者張...
余建強長期投入社團事務，目前在世界越柬寮華人團體聯合會擔任永遠名譽主席。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加僑領余建強自福建泉州移民美國後創業有成，企業拓展至美越兩地，並因事業、公益與僑社貢獻，獲多項國際榮譽肯定。

出生於中國福建泉州的南加僑領余建強年輕時隨父母移民美國，他憑著閩南人「愛拚才會贏」的精神，先後獲得台灣海外華人「青年楷模獎」和愛麗絲島傑出移民獎，最近又獲得馬來西亞福建總商會頒發「全球國際閩商楷模獎」。

南加僑領余建強（右三）近日獲得馬來西亞福建總商會頒發「全球國際閩商楷模獎」。（余...
南加僑領余建強（右三）近日獲得馬來西亞福建總商會頒發「全球國際閩商楷模獎」。（余建強提供）

1978年他隨父母及六名兄弟姊妹移居南加，1988年28歲的余建強開始創業。多年努力下，公司如今已發展成為美國值得信賴的電子線材及電纜製造商，在美國設有四座廠房，並在越南設有工廠，主要為美國醫療、交通、電動車（EV）及儲能等領域的主流大型客戶提供產品。公司每年維持約10%的成長，展現穩健的經營實力。

余建強的努力屢獲獎項肯定，1995年他榮獲台灣海外華人「青年楷模獎」，由時任行政院副院長連戰頒獎。2010年他再獲美國移民界重要榮譽之一的「愛麗絲島傑出移民獎」（Ellis Island Medal of Honor），表揚其在事業及社會方面的成就。2026年，時隔16年他又獲馬來西亞福建總商會頒發的「全球國際閩商楷模獎」。

在教育公益方面，余建強先後捐贈聖地牙哥州大（SDSU）40多萬元，用於支持新建演講廳及中華藝術推廣等教學設施，並以父親余南昌的名字命名相關設施。之後他再捐贈20萬元給聖馬科斯州大（CSU San Marcos），以母親謝淑貞名字命名教室。

余建強也長期投入社團事務，曾任世界越柬寮華人團體聯合會秘書長，並率領北美洲閩籍僑領及專業人士30多人訪問中國大陸，目前擔任該會永遠名譽主席。

精華 FAQ

  • 因他以閩南人「愛拚才會贏」精神白手起家，事業有成且長期投入僑社與公益，馬來西亞福建總商會因此頒給他「全球國際閩商楷模獎」。

  • 他創辦的公司已成為美國信賴的電子線材與電纜製造商，產品主要供應美國醫療、交通、電動車（EV）及儲能等領域的大型主流客戶。

  • 他捐贈SDSU超過40萬元並以父親名義命名設施，又捐20萬元給CSU San Marcos以母親名義命名教室，並曾任世界越柬寮華人團體聯合會秘書長。

越南 南加 移民

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