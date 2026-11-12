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南加長堤市險墜海豪宅減價200萬 開發商瘋搶

記者啟鉻／綜合報導
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據加州郵報報導。南加州一棟豪宅在熱帶風暴「瑞秋」期間，曾一度因海水侵蝕險些滑落海...
據加州郵報報導。南加州一棟豪宅在熱帶風暴「瑞秋」期間，曾一度因海水侵蝕險些滑落海中，如今卻意外成為房地產市場的搶手貨，吸引不少潛在買家關注，開發商更希望趁房價大幅折扣之際購入。圖為豪宅位置。（取自谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

長堤一棟曾險些滑落海中的臨海豪宅，在房價大幅降價後反而引發開發商搶購；同時，加州沿海侵蝕與海平面上升也讓這類資產風險升高。

據加州郵報報導，南加州一棟豪宅在熱帶風暴「瑞秋」期間，曾一度因海水侵蝕險些滑落海中，如今卻意外成為房地產市場的搶手貨，吸引不少潛在買家關注，開發商更希望趁房價大幅折扣之際購入。

報導指出，這棟位於長堤市（Long Beach）的四層豪宅，最初於今年8月以495萬元掛牌出售，但一直乏人問津。雪上加霜的是，10月熱帶風暴「瑞秋」來襲，豪宅險些被海水沖入海中，房屋嚴重受損，市府官員隨後將其列為「紅牌」房屋（Red-tagged），禁止人員進入，以確保安全。

風暴過後，這棟臨海豪宅及鄰近房屋看似逐漸沉入海中的畫面，在各大媒體及網路平台廣泛流傳，成為熱帶風暴造成嚴重破壞的震撼寫照。不過，這些驚人的畫面顯然沒有嚇退有意進場的開發商。

這棟豪宅於10月14日重新掛牌出售，開價降至290萬元，隨即吸引大批買家關注。負責銷售的房地產經紀人卡特（Andy Carter）表示，詢問電話接連不斷。卡特任職於Fiv Realty Co.，他接受媒體訪問時表示，每周平均接到五至六通開發商的詢問電話，目前已有兩名開發商正式提出購買報價。

這棟位於市區東海濱步道（E Seaside Walk）6519號的豪宅，室內面積達4880平方英尺，擁有四間臥室、六間浴室、私人酒窖、絕佳海景，甚至還設有私人電梯。

儘管房屋兩座地基中的一座已出現裂縫，房地產經紀人卡特仍認為，整棟房屋約有七成結構尚可修復。房屋銷售資料則註明，該物業目前被市府列為「紅牌」（Red-tagged），並以土地價值出售，意味著買家也可能將其拆除重建。卡特表示，開發商看準風暴帶來的房屋損壞，正積極尋找可以折價購入的物業，希望藉此創造獲利空間。他說：「這類房產有相當大的市場。如果打算買下後再轉售，這是一筆值得仔細評估的投資。關鍵在於能否保留並修復原有房屋，還是乾脆拆除後重新興建。」

儘管開發商對這類受損房屋興趣濃厚，但加州沿海地區的海岸侵蝕問題，未來恐怕還會進一步惡化。隨著海平面持續上升，根據加州「第五次氣候變遷評估報告」，如果沒有採取防護措施，到2100年，加州約24%至75%的海灘可能出現季節性或永久性消失。

報告預測，在中度情境下，2100年加州平均海平面將上升約3.1英尺；若按照高度情境推估，升幅可能達到6.6英尺，沿海房地產及居民生活都將面臨更大的風險。

精華 FAQ

  • 因熱帶風暴「瑞秋」造成海水侵蝕與嚴重受損，房屋雖被列為紅牌，但售價從495萬元降到290萬元，吸引開發商看準折價與重建獲利空間。

  • 房屋位於Long Beach東海濱步道6519號，面積4880平方英尺，含4房6衛與私人電梯，目前被市府列為紅牌，且以土地價值出售，可修復也可拆除重建。

  • 報導指出，加州海岸侵蝕可能因海平面上升而惡化，評估顯示到2100年約24%至75%的海灘可能消失，沿海房地產與居民都將承受更大風險。

南加 長堤 豪宅

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