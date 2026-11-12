美中工商協會慶30周年 頒4項年度大獎及創會會員榮譽獎

美中工商協會將在洛杉磯市中心歷史悠久的Jonathan俱樂部舉辦成立30年慶典暨頒獎晚宴。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美中工商協會將於14日在洛杉磯舉辦30周年慶典與頒獎晚宴，邀請楊燕子、金奉洙出席，並頒發年度大獎、創會會員榮譽獎與終身成就獎。

美中工商協會（Chinese American CEO Organization）將在14日於洛杉磯 市中心歷史悠久的Jonathan俱樂部舉辦成立30年慶典暨頒獎晚宴，屆時美國電影藝術與科學學院前主席楊燕子（Janet Yang）將擔任主講嘉賓，王文祥榮獲「年度傑出企業家獎」。

會長林寧國表示，30年薪火相傳，凝聚歷屆會長、理事會、會員及社會各界的支持。站在新的歷史起點，美中工商協會將繼續團結工商力量、服務會員、回饋社會，攜手開創下一個更加輝煌的30年。

該協會持續舉辦各種專業講座及交流活動，提供會員們一個互相學習、分享經驗、交流心得的平台。透過這些活動，會員不僅能夠拓展人脈、分享產業資訊，更能夠彼此支持、共同成長。

南加大 首位亞裔校長金奉洙（Beong-Soo Kim）將出席並參與爐邊對談，分享領導力、教育創新及未來發展趨勢。現場還會頒發四項年度大獎：JM Eagle董事長兼執行長王文祥獲「年度傑出企業家獎」、美國華人聯合會創會會長兼現任會長薛海培獲「年度社區領袖獎」、復興地產管理合夥人劉麗亞（Iris Liu）獲「年度會員獎」、Cartra AI創辦人兼執行長Jeff Zhong獲「年度新生代企業家獎」。

同時為六名1996年創會會員劉剛、周芳、溫杰、李惠瓊、楊衛寧及鄧澍宏頒發「創會會員榮譽獎」。已故前會長李世海博士則獲追授「終身成就獎」，以表彰其在科技創新、科學研究、創業扶持及公益慈善方面的卓越貢獻。協會理事尚包括張國興、李學祥、毛利誠、李春雨、杜惠莉及鐘毅勇。