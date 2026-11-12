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華人超市賣的一種黃瓜包塑膠膜 原因很特別

記者啟鉻／綜合報導
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如果華人消費者外出購選食材時，無論華人或主流超市，都不難發現英式小黃瓜，總是被透...
如果華人消費者外出購選食材時，無論華人或主流超市，都不難發現英式小黃瓜，總是被透明塑膠膜完整包裹，與其他散裝或袋裝小黃瓜明顯不同。（讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

華人超市常見的包膜黃瓜是英式黃瓜，因外皮細嫩易受損，需靠塑膠膜防碰撞與減少失水，藉此延長約1周保存期限。

如果華人消費者外出購選食材，無論華人或主流超市，都不難發現一種特別的黃瓜，總是被透明塑膠膜完整包裹，與其他散裝或袋裝黃瓜明顯不同。這就是英式黃瓜（English cucumber），也稱為溫室黃瓜（Hothouse cucumber）或歐洲黃瓜（European cucumber）。

據MSN News指出，為什麼英式黃瓜需要特別包裝？其實，這層塑膠膜不只是為了方便商品陳列，更重要的是保護黃瓜細嫩的外皮，減少水分流失，延長保存期限。

英式黃瓜外形細長，表皮薄而細嫩，可以直接食用。與一般美式黃瓜（American cucumber）相比，英式黃瓜味道相近，但甜度略高、籽較少，口感也相當清脆。

不過，正因為外皮較薄，英式黃瓜在採收、搬運及運送過程中容易受到碰撞，造成表皮受損。因此，生產商通常會使用熱收縮膜（Shrink Wrap）完整包覆，降低運輸過程中的損傷風險。

除了防止碰傷，塑膠膜還有另一個重要作用，就是減少黃瓜水分流失。黃瓜含水量高，若長時間暴露在空氣中，容易脫水、變得乾癟，失去原有的脆嫩口感。塑膠膜能形成一道保護屏障，減緩水分流失，讓英式黃瓜的保存期限最多延長約一周。

買回家後，不必急著拆膜。如果打算立即食用，可以在整理採購物品時拆除塑膠膜；但如果準備稍後才吃，最好保留包裝，直到準備料理時再拆開，以維持黃瓜的新鮮度。

此外，英式黃瓜的外皮本身可以食用，料理前不需要削皮，清洗乾淨後即可切片或切段，直接用於沙拉及其他料理。

既然塑膠膜有助保鮮，是否所有蔬菜都應該用保鮮膜包起來？其實不然。許多蔬果本身就有較厚的外皮，或具有天然蠟質保護層，能夠減少水分流失，並保護果實免受外界環境影響，因此不一定需要額外包裝。

精華 FAQ

  • 主要是因為英式黃瓜外皮薄又細嫩，運送與陳列時容易碰傷；塑膠膜能降低損傷，也能減少水分蒸發，維持口感與新鮮度。

  • 英式黃瓜通常更細長、籽較少，甜度略高，口感也較清脆；而且外皮較薄，可以直接食用，不必像部分美式黃瓜那樣削皮。

  • 如果立刻要吃，可以在整理採購物品時拆膜；若打算稍後再料理，最好先保留包裝，等準備切洗前再拆開，以延長保鮮時間。

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