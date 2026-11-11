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史上最大珠寶竊案 僅千萬珠寶失竊？法院:1億

編譯陳盈霖／綜合報導
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號稱美國史上最大珠寶竊案，日前已有一名嫌犯認罪。（示意圖，本報檔案照）
號稱美國史上最大珠寶竊案，日前已有一名嫌犯認罪。（示意圖，本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

加州一起珠寶運鈔車失竊案持續偵辦，1名嫌犯認罪，檢方指24袋珠寶名表遭竊，損失估計約1億元。

KTLA 5電視台報導，被稱為「史上最大珠寶竊案」有了新進展。七名嫌犯之一，日前在聯邦法院認罪。這起竊案發生於2022年7月，一輛運送珠寶的運鈔車，在加州運送途中被偷走24袋珠寶、寶石及名表，價值估計達1億元。

檢方指出，認罪的賽爾卡多（Carlos Victor Mestanza Cercado）是這起竊案集團中的一員。七名嫌犯鎖定一輛布林克斯（Brink's）裝甲半掛運鈔車，當時該卡車正將珠寶從聖馬刁（San Mateo）一場國際珠寶展，運送至巴沙迪那（Pasadena）另一場珠寶展。

根據起訴書，賽爾卡多與另外兩名嫌犯，在貨車一離開聖馬刁珠寶展時，便一路尾隨南向行駛約300哩，當時車內載有73袋展品。隔日清晨，卡車停靠在5號高速公路葡萄藤路段（Grapevine）沿線、Lebec的卡車休息站Flying J，車上兩名武裝警衛離開，沒想到返回時，發現車鎖遭人動手腳，其中24袋貨物不翼而飛。

然失竊商品的價值存在爭議。珠寶展主辦單位表示，18名受害者通報的損失超過1億元，但布林克斯最初聲稱，失竊物品價值不到1000萬元。聯邦檢察官後來將失竊財務估計約1億元。相關單位2025年宣布起訴時，部分失竊珠寶已尋獲。

賽爾卡多預計11月19日判刑，可能面臨最高20年監禁。另外三名被告預訂明年3月受審。另一名被告佛洛雷斯（Jeson Nelon Presilla Flores）否認有罪，但之後在開庭審判前遭遣返回南美洲。剩餘兩名被告至今仍在逃。

聯邦當局也發現，多名被告與南加州其他竊案有關，包括在安大略（Ontario）從一批貨物中偷走價值超過24萬元的三星（Samsung）電子產品，之後又搶劫一名廂型貨車司機，奪走價值超過5萬7000元蘋果（Apple）AirTag追蹤器。

精華 FAQ

  • 嫌犯在2022年7月尾隨一輛布林克斯珠寶運鈔車，等車停靠Lebec休息站、警衛離開後動手，偷走24袋珠寶、寶石與名表。

  • 珠寶展主辦方稱18名受害者損失超過1億元，布林克斯最初則指失竊物不到1000萬元；後來聯邦檢方依調查將總損失估為約1億元。

  • 已有人在聯邦法院認罪，將於11月19日判刑，最高恐判20年；另有3名被告明年3月受審，2人仍在逃，另1人已被遣返南美洲。

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