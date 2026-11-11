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被誤認為ICE人員 緝毒警遭百人包圍抗議

記者張庭瑜／綜合報導
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本次事件中被扎壞輪子的便衣警察車輛。（方塔那警局）
本次事件中被扎壞輪子的便衣警察車輛。（方塔那警局）

AI摘要

文章摘要整理：

芳塔那市便衣警員在庫達海執行毒品搜索令時，被民眾誤認為ICE人員，導致近百人聚集抗議並破壞警車，案件目前仍在調查中。

洛杉磯ABC7電視台報導，芳塔那市警局便衣警員日前在洛杉磯縣庫達海（Cudahy）一處住宅執行毒品搜索令時，遭民眾誤認為是移民暨海關執法局（ICE）人員，引發近百人聚集抗議。警方表示，現場多輛警車遭破壞，包括輪胎被割破，車輛遭砸。洛杉磯縣警局已介入調查，截至報導時尚無人被捕。

芳塔那市警局警佐Nathan Weiske指出，部分民眾誤以為便衣警員正在進行移民執法，紛紛拿出手機拍攝。儘管警員當場表明身分，出示證明，並強調行動與ICE無關，群眾仍不斷高喊警員是ICE人員，現場氣氛逐漸緊張。隨著聚集人數持續增加，現場一度接近100人，洛杉磯縣警局隨後派員介入。警方指出，部分民眾不僅拒絕配合，還割破警車輪胎，並動手砸車。Nathan Weiske形容，警員在住宅執行搜索令期間，遭一群情緒激動、充滿敵意的民眾包圍。

對於警車遭破壞，警方認為相關行為已超出和平抗議範圍，涉嫌重罪，也妨礙警方執行勤務。Nathan Weiske強調，警員當時是在社區進行毒品查緝，目的是減少毒品流入街頭，避免危害居民及兒童安全。他形容，這項工作「等於是把毒藥從孩子手中拿走」。針對民眾誤認警方執行移民執法，芳塔那市警局重申，該局不參與ICE的移民執法行動，僅在涉及公共安全的緊急情況下提供必要協助。「我們不執行移民法，那不是我們的職責。我們服務的是芳塔那市民和社區。」Nathan Weiske說。洛杉磯縣警局目前仍調查警車遭破壞事件，並評估是否提出刑事指控。截至報導時，尚未有民眾因這起事件被捕。

精華 FAQ

  • 警方表示，當時便衣警員是在洛杉磯縣庫達海的一處住宅執行毒品搜索令，目的是查緝毒品、減少毒品流入街頭，並非進行移民執法。

  • 部分民眾誤以為便衣警員是ICE人員，於是拿手機拍攝並高喊抗議；即使警方出示身分、說明行動與ICE無關，群眾仍持續聚集，最後演變成衝突。

  • 警方指出，多輛警車遭到砸毀，甚至有輪胎被割破，行為已超出和平抗議範圍。洛杉磯縣警局已介入調查，並評估是否提出刑事指控。

移民 ICE 洛杉磯

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