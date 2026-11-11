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美航旅客 在LAX貴賓室可點菜

記者張宏／綜合報導
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美國航空的旅客現在可在洛杉磯國際機場(LAX)享受該航空公司的旗艦餐飲設施 。（...
美國航空的旅客現在可在洛杉磯國際機場(LAX)享受該航空公司的旗艦餐飲設施 。（美國航空圖片）

AI摘要

文章摘要整理：

美國航空在LAX旗艦貴賓室引入單點式餐飲，讓高端艙位與部分精英會員可享免費正式用餐，也反映其逐步以旗艦商務艙取代頭等艙。

美國航空（American Airlines）的旅客現在可在洛杉磯國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場LAX）享受其旗艦餐飲（Flagship Dining）設施。這是設於特定機場「旗艦貴賓室」（Flagship Lounge）內的高端單點式（À la carte）餐廳式用餐區。該航空公司的高級貴賓休息室開放給搭乘高端艙位的旅客及持有AAdvantage精英會員資格的長途航班旅客。

據The Points Guy網站報導，餐桌服務和單點菜單將為賓客帶來更好的用餐體驗，這種免費的正式用餐服務可能包含多道菜品。除了LAX，達拉斯/福和市國際機場（DFW)）和邁阿密國際機場（MIA）也有美國航空的旗艦餐飲。此前，美國航空僅針對波音777-300ER和空中巴士A321跨大陸航線的旗艦頭等艙乘客提供旗艦餐飲服務，隨著近期逐步取消國際頭等艙服務，此次旗艦餐飲體驗適用範圍擴大至更多乘客和航線。

美國航空允許預訂787-9夢幻客機或777-300ER機型旗艦商務艙優選座位的商務艙乘客及預訂標有「旗艦」標識的符合條件的跨大陸或夏威夷商務艙航班的乘客，享受專屬餐飲體驗。此次針對加州出發乘客的變更，將允許部分跨大陸航班的國內商務艙乘客，將專屬餐飲體驗讓給持有「旗艦」國內頭等艙機票的乘客（標準頭等艙機票持有者不符合資格）。

符合資格的旅客可在貴賓休息室享用正餐，視情況而定。尖峰時段可能需要排隊等候，旅客可在進入休息室時提出申請或透過掃描二維碼點餐。旗艦餐飲服務已在美國三大主要機場推出，也標誌著美航長途獨立頭等艙產品即將結束。美航正逐步淘汰頭等艙，轉而選擇旗艦商務艙作為其國際和夏威夷航線的頂級艙位。

這促使航空公司對飛機進行改裝，更換新內飾，並增加有史以來最多的商務艙座位。美國航空的旗艦商務艙提供可平躺的長途和跨洲飛行體驗，乘客可直接進入過道，並享受升級的設施和服務。 777和787機型以及部分空客飛機採用1-2-1 反魚骨式和交錯式佈局。

升級後的餐飲設施在旗艦貴賓休息室內提供單點式餐飲體驗。（美國航空圖片）
升級後的餐飲設施在旗艦貴賓休息室內提供單點式餐飲體驗。（美國航空圖片）

精華 FAQ

  • 美航在LAX旗艦貴賓室推出旗艦餐飲，提供高端單點式餐廳服務，旅客可在休息室內享用桌邊點餐與正式多道菜用餐體驗。

  • 搭乘高端艙位、旗艦商務艙優選座位，或符合條件的跨大陸、夏威夷旗艦航班旅客，以及部分AAdvantage精英會員，都可依資格享用。

  • 旗艦餐飲擴大到更多機場與航線，顯示美航正逐步取消國際頭等艙，改以旗艦商務艙作為國際與夏威夷航線的頂級產品。

LAX 洛杉磯國際機場 洛杉磯

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