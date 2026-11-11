工業市高爾夫球場不蓋住宅了 開發商打算改建數據中心

洛杉磯縣工業市的加州鄉村俱樂部（California Country Club）有開發新計畫，保留部分高爾夫設施，並結合數據中心進行開發。（Ramus Development）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯縣工業市的加州鄉村俱樂部擬改建為結合九洞高爾夫球場與數據中心的園區，開發商宣稱可降低用水用電並帶動就業，但仍待市府審議。

隨著AI產業快速發展，南加州 數據中心建設需求持續增加，但相關開發案也引發地方居民對用電、用水及環境影響的疑慮。位於洛杉磯 縣工業市的加州鄉村俱樂部（California Country Club），如今也傳出開發新計畫，不同於部分高爾夫球場改建住宅的趨勢，開發商計畫保留部分高爾夫設施，並結合數據中心進行開發。

根據房地產媒體Urbanize LA報導，Ramus Development Inc日前宣布，計畫推出「洛杉磯休閒與科技園區」，重新規畫加州鄉村俱樂部的部分土地。計畫將針對位於Workman Mill Road 1509號的18英畝土地進行重新配置，興建一座九洞高爾夫球場及一座數據中心。

該基地鄰近605號公路，位於San Jose Creek與San Gabriel River交會處附近。開發案由Birtcher Development LLC負責推動開發許可程序。Ramus總裁Stephen Cho表示，整體計畫將進行完整的環境影響評估報告。

面對數據中心開發經常引發的用水與用電爭議，開發團隊強調，這項計畫將採用空氣冷卻式冰水主機技術，降低數據中心的用水需求，並稱相較目前狀況，整體規畫可讓高爾夫球場用水量減少13%。

開發商也表示，數據中心不需要政府提供電力補貼，也不會增加周邊社區居民的電費負擔。Birtcher Development代表Brooke Birtcher Gustafson指出，數據中心將採高能源效率的建築系統，並設置具備韌性的電力基礎設施，盡可能降低水電消耗，避免對當地居民造成影響。

她表示，開發團隊也計畫透過成立社區利益委員會，建立居民參與機制，讓當地民眾能夠表達意見。開發商希望藉由這項計畫創造在地就業機會、提供更多開放空間，並支持區域科技產業發展。

此外，該計畫已取得加州建築業工會（California Building Trades）支持，雙方並簽署專案勞工協議，為後續工程提供勞動合作基礎。

不過，隨著AI產業帶動數據中心需求，全美各地陸續出現相關開發案，也引發居民對能源消耗、環境衝擊及社區生活品質的反彈。今年稍早，El Segundo市居民成功促使一項數據中心開發計畫取消；蒙特利公園市則已通過禁止新建數據中心的規定。目前工業市的加州鄉村俱樂部，仍待市府研議。

該基地鄰近605號公路，位於San Jose Creek與San Gabriel River交會處附近。開發案由Birtcher Development LLC負責推動開發許可程序。（Ramus Development）