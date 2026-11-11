IN YOU基金會主辦慈善藝術展 畫作義賣、教育就業論壇登場

非營利組織IN YOU基金會4日舉行記者會，宣布14日將舉辦「Miracle In You」2026 LA慈善藝術展等系列公益活動。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： IN YOU基金會推出「Miracle In You」慈善藝術展，透過義賣、時裝秀與論壇串聯企業和特教機構，協助神經多樣性青年建立職涯支持與就業機會。

為關注神經多樣性青年成年後面臨的就業挑戰，非營利組織IN YOU基金會主辦、聖蓋博希爾頓酒店與主要服務對象是有智能障礙群體的Villa Esperanza Services共同協辦的「Miracle In You」2026 LA慈善藝術展日前宣布系列公益活動啟動。

該組織本月14日將舉辦慈善盛會，集結中美等地40幅神經多樣性兒童與青年精選畫作結合慈善拍賣、奇蹟藝術時裝秀及跨界教育就業論壇等，以「奇蹟之橋：跨界賦能行動」（The Miracle Bridge）為核心，串聯企業夥伴、學區、特教機構，為其提供職前培訓、工作體驗及實際就業機會。

基金會創辦人暨執行長Shana Tan表示，神經多樣性孩子的藝術才華令人感動，但成年後仍須面對嚴峻職場門檻。基金會希望透過「奇蹟之橋」，建立從教育、能力培養到職涯發展的長期支持系統，讓孩子不只被看見，更有機會走進社會、實現自我價值。

基金會營運長Joanne Wang表示，他們注重自閉症兒童和社區的連接，希望借助活動邀請更多社會人士認識自閉症，讓更多家庭和企業了解有特殊需求的孩子。

Villa Esperanza Services執行長Gioia Pastre和資深總監Michelle Cox分享機構65年的服務經驗。她們表示，他們提出支持性就業、外包工作模式和直接聘用三種模式，企業可根據實際需求及員工的能力，選擇合適的合作方式，也可隨著合作發展，在不同模式之間轉換。

基金會創辦人暨執行長Shana Tan（左四）聯合各界，展現奇蹟的力量。（記者張宏／攝影）

現場展出中美等地40幅神經多樣性兒童與青年精選畫作。（記者張宏／攝影）