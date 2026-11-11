年輕台灣甜點師來美創業 堅持做新鮮水果塔

加州盛產各式新鮮水果，台灣移民謝淳珍（左）今年暑假在南加州阿罕布拉市開設甜點店Pinecone，堅持以加州當季鮮果製作水果塔。（Pinecone IG）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣甜點師謝淳珍在南加州創業，以當季加州鮮果製作水果塔，並走訪農夫市集掌握產季變化，透過季節性甜點呈現地方食材風味。

加州 盛產各式新鮮水果，台灣移民謝淳珍（Joyce Hsieh）今年暑假在南加州阿罕布拉市開設甜點店Pinecone，堅持以加州當季鮮果製作水果塔，並隨著產季更換口味。她與團隊也在近期登上KTLA 5電視台節目，與主播們分享特色水果塔，讓更多人認識她結合當地食材與甜點創意的作品。

對謝淳珍而言，水果塔不只是將水果擺上塔皮，更重要的是掌握食材當下的品質與風味，讓消費者透過甜點品嘗加州不同季節的特色。

為了尋找適合的水果做水果塔，謝淳珍堅持每周固定走訪南加州不同的農夫市集，包括周三的聖塔蒙尼卡、周四的南巴沙迪那、周六的巴沙迪那，以及周日的阿罕布拉市。她表示，她通常不只是到市集採購，也會與農民聊天，了解不同水果品種的特色、當季收成狀況，以及天候變化對農作物的影響。

謝淳珍表示，水果的產季與收成每年都可能受天候影響，風暴、乾旱等因素都可能改變農作物的產量，因此她不會固定水果塔的口味，而是依照當季盛產的水果調整菜單。她以今年為例指出，水蜜桃與無花果已接近產季尾聲，接下來是柿子與蘋果。透過隨季節更換食材，她希望顧客每次造訪，都能品嘗到不同時節的水果風味。

事實上，這樣的創作方式，與她過去在聖塔蒙尼卡餐廳工作的經驗有關。謝淳珍2014年從台灣赴美學習烘焙，畢業後進入當地餐廳Milo & Olive工作，接觸到大量新鮮、當季及在地食材。當時餐廳會向范杜拉縣等南加州周邊農場採購農產品，也讓她開始重視食材從哪裡來，以及不同產地、品種與季節對食物風味的影響。

疫情期間，她離開餐廳工作，從家庭烘焙事業重新出發，最初在公婆家的廚房製作麵包與甜點，透過預訂及市集活動累積客源。2023年，她取得阿罕布拉市一處店面，歷經約三年的裝修與許可申請，終於在今年7月開設自己的甜點店。

除了水果的新鮮程度，謝淳珍也盡可能選用加州當地生產的食材，包括有機草飼乳製品與奶油。她坦言，使用品質較好的原料，製作成本自然較高，產品價格也難以與大量生產的工廠甜點相比。

她也不希望水果塔只是固定配方、全年使用相同水果的產品，而是希望透過與農民直接交流，掌握每個產季的變化，再依照水果當下的特色設計甜點。她認為，現代消費者有時與食物的生產過程愈來愈疏遠，而她希望透過甜點，讓大家重新注意水果從哪裡來、什麼時候最好吃。

謝淳珍強調，水果塔最大的特色就在於季節性：隨著加州水果產季更迭，每一季都能帶來不同的食材與創作靈感。未來也將逐步增加營業天數，並推出更多蛋糕及甜點品項。

甜點店Pinecone不只有水果塔也有賣各類飲品。（記者謝雨珊／攝影）

為了尋找適合的水果做水果塔，謝淳珍堅持每周固定走訪南加州不同的農夫市集。（記者謝雨珊／攝影）

對謝淳珍而言，水果塔不只是將水果擺上塔皮，更重要的是掌握食材當下的品質與風味，讓消費者透過甜點品嘗加州不同季節的特色。（記者謝雨珊／攝影）

南加州阿罕布拉市新開的甜點店Pinecone今年暑假正式開店。（記者謝雨珊／攝影）