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鑽石吧市議員2選區計票 相差僅12、13票

記者楊青/鑽石吧報導
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鄧嘉猷目前得票1614張，支持率49.81%。（檔案照）
鄧嘉猷目前得票1614張，支持率49.81%。（檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

鑽石吧市議會兩個選區選情持續拉鋸，第4區毛利誠僅以12票領先鄧嘉猷，第1區Torres也以13票反超Tye，最終結果待後續計票。

加州中期選舉投票結束一周，鑽石吧市議員選舉得票統計膠著升級！第4選區兩名華裔候選人鄧嘉猷（Chia-Yu Teng）與毛利誠（Lee Mao）的差距繼續縮小，兩人目前相差縮小為12票；該市第1區的兩名競選人得票也出現反轉，落後者後來居上，目前兩人相差僅13票。

根據洛杉磯縣選務處10日公布的最新數據，鑽石吧第4區和第1區兩名尋求連任的市議員得票均暫時落後。

此次鑽石吧市議會選舉，第4選區是華裔選民關注的焦點之一。現任市議員鄧嘉猷尋求連任，毛利誠則是二度挑戰，競爭異常激烈。毛利誠在鄧嘉猷一度取得領先後開始反超。隨著郵寄選票及其他尚待統計的選票陸續計入，兩人的票數逐漸拉近，毛利誠後來居上，一度領先數十票，但兩人的得票近日繼續調整，差距有所縮小。根據洛杉磯縣選務處10日公布的數據，毛利誠目前得票1626，支持率50.19%，鄧嘉猷1614票，支持率49.81%。毛利誠領先鄧嘉猷12票。

第1區的也出現類似情況。尋求連任的資深現任市議員Steve Tye在多日領先挑戰者Ruben Torres將近100票後，選情出現反轉。統計到10日，Torres最新得票數調整為1959，支持率50.17%；Tye得票1946，支持率49.83%，Torres領先Tye13票。

洛杉磯縣選務處的選票統計目前仍在繼續當中。地方選舉的投票結果預計11月中旬正式公布。

毛利誠目前得票1626張，支持率50.19%。（檔案照）
毛利誠目前得票1626張，支持率50.19%。（檔案照）

精華 FAQ

  • 根據洛杉磯縣選務處10日公布的最新數據，第4選區由毛利誠暫時領先鄧嘉猷，兩人票數分別為1626票與1614票，領先差距只有12票，選情非常接近。

  • 第1選區原本領先的Steve Tye後來被翻轉，由挑戰者Ruben Torres反超。最新統計顯示，Torres拿下1959票，Tye為1946票，Torres目前領先13票。

  • 目前洛杉磯縣選務處仍持續統計尚未計入的郵寄票與其他選票，地方選舉的投票結果預計要到11月中旬才會正式公布，現階段兩個選區都還未定案。

鑽石吧 華裔 鄧嘉猷

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