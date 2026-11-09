墨西哥遊客聽不懂「破西語」遭警犬咬傷 獲賠逾20萬元

2023年3月，在一次特警行動中，奧羅拉警犬咬傷了格雷羅-薩爾梅隆。（Arapahoe縣地方法院）

AI摘要 文章摘要整理： 一名墨西哥遊客在科羅拉多州租屋期間，因警方以不通順西語發出警告未被理解，遭警犬攻擊受傷，法院最終判賠逾20萬元。

洛杉磯 福斯新聞網Fox 11報導，綜合外媒報導，一名在美國科羅拉多州 旅遊的墨西哥遊客，因警方在執法時發出語無倫次的西班牙語警告，導致其遭警犬攻擊受傷。該名男子日前獲判超過20萬元的賠償金。

該起事件發生於三年前，本案的受害者－墨西哥籍音樂家格雷羅-薩爾梅隆（Salvador Alonso Guerrero-Salmeron），當時是持觀光 簽證赴科羅拉多州旅遊，於該州奧羅拉市（Aurora）租屋暫住。

據地方電視台KDVR報導，2023年3月2日，奧羅拉警方前往一處民宅執行毒品通緝令。該名遭通緝的男子，恰好與格雷羅-薩爾梅隆承租同一棟住宅。

在特警隊（SWAT）的攻堅行動中，員警使用擴音器要求屋內人員出來。

根據《丹佛郵報》報導，剛睡醒的格雷羅-薩爾梅隆完全無法理解警方的廣播內容，因為指令雖以英語和西班牙語發出，但員警的西班牙語發音極其拙劣。

根據《丹佛郵報》取得的法院文件，奧羅拉警方當時試圖警告屋內住戶現場有警犬，然而其所說的西班牙語完全詞不達意。

KDVR報導指出，員警喊出的西班牙語大致被翻成：「放屁警察，放屁木頭。我們有警察放屁，入口木頭。」（fart police, fart the wood. We have a police fart, entrance wood.）

儘管警方隨後逮捕了通緝令上的目標嫌犯，但員警仍放任警犬撕咬手無寸鐵的格雷羅-薩爾梅隆。