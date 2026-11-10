ICE小學抓人 父母怕送孩子上學

11月4日上午，南加小學門外出現ICE執法人員直接抓人。（AI生成圖片）

AI摘要 文章摘要整理： ICE在南加莫瑞諾谷多地執法，且在小學外拘留一名年長者，引發家長與學童恐慌，部分家庭因害怕而不敢送孩子上學。

南加 河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley），日前傳出ICE 在多地執法。其中一名年長男子在小學門外遭執法人員拘留，當時正值學生上學時段，很多孩子目睹過程，高喊「移民 局來了」。很多家長害怕，不敢出門送孩子讀書，只能讓他們缺席。

據ABC7報導，11月4日上午，桑尼米德小學（Sunnymead Elementary School）門外出現ICE執法人員。目擊者提供的視頻顯示，執法人員在小學外拘留一名年長者，當時學生正陸續抵達學校。畫面中，一名旁觀者向執法人員喊話︰「你們必須停止拆散家庭。」

幾位目睹事件發生的家長表示，他們對學校附近的現狀感到不安。家長Angela Alvarez表示，執法人員不應在孩子面前採取這類行動，當時現場孩子們不斷高喊「移民局來了」。另一名家長Miguel Ibarra則表示，社區居民目前普遍感到恐懼，「我們非常害怕，神經緊繃，你知道，待在這裡很艱難。」

這起事件只是當天莫瑞諾谷多處移民執法通報之一，報導指出，4日上午至少有四處地點出現ICE執法人員，包括Ellsworth Street與Goldencrest Drive交口、Indian Street與Bay Avenue交口、Alessandro Boulevard一家麥當勞，以及桑尼米德小學附近。目擊者Isaac表示，看到執法行動令人心碎，因為被帶走的許多人只是努力工作、維持生計的普通民眾。

內陸移民正義聯盟（Inland Coalition for Immigrant Justice）表示，該組織快速反應小組當天接獲多起通報後，前往莫瑞諾谷不同地點核實執法情況，並協助受影響家庭。

家長擔心，移民執法行動已影響學生正常上學。Alvarez舉例說，兒子上周生日，她特地為班上35名學生準備生日紙杯蛋糕，但兒子放學時，帶回11個蛋糕，讓她擔心不少家庭因害怕移民執法，不敢送孩子上學。有些家長開始自發協助接送其他學生，讓因為擔心ICE執法不敢出門的家庭，仍能安排孩子上下學。

國土安全部發言人回應，基於行動安全及執法人員安全考量，ICE不會公開或討論具體執法行動。