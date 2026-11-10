聖塔芭芭拉半馬賽 27人送急診 警方調查

聖塔芭芭拉半程馬拉松賽今年出現異常地多人不適，需要急診治療的現象，警方介入調查。（聖塔芭芭拉半程馬拉松賽官網）

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔芭芭拉半馬賽後多名跑者突發昏迷、幻覺與失憶等症狀，27人送醫，警方已對這起可疑事件展開調查。

在剛過去的周日（9日），聖塔芭芭拉半程馬拉松賽後，不尋常地出現大批參賽跑者身體不適需接受治療現象。當中27人被送往急診室，其中兩人需在加護病房接受治理。不適者中有的不省人事、有的看到幻覺或失去記憶，警方視此為「可疑事件」，正在作出調查。

洛杉磯 KTLA電視台報導，根據官員消息，賽事開始約1小時40分鐘後，急救人員於上午約8時41分接到一名跑者在東維多利亞街和州街（East Victoria and State streets）附近，出現暈厥症狀而求助。隨後，又有其他跑者不適，急救需求劇增。

官方消息稱，在7500多名註冊跑者中，有30人接受治療。科特奇健康中心（Cottage Health）周一（9日）發表的最新聲明指出，共有27名跑者要到聖塔芭芭拉和戈利塔（Goleta）的醫院接受治療。

醫院消息指，有24名患者接受治療後出院，另3人仍留院，目前情況穩定，但未有提及2名加護病房患者是否已經出院。

官員表示，事發期間，沒有觀眾或旁觀者出現類似症狀。

聖塔芭芭拉警察局向證實，由於感不適的跑者出現的症狀異常，警方正在調查可疑情況，但病因尚未清楚，亦未能確定事件是否屬於刑事案件。

一名在周一仍住院的跑者描述其可怕經歷，稱自己昏迷了近一小時，並且記不起比賽的部分過程：「太可疑了，我們當中有人說出現幻覺。我就昏迷了近一小時，我們誰都記不起曾經跑過一段賽道。我對中暑不太了解，但我從未見過有人不能記憶起曾跑過一長距離的賽段。」這位參賽者描述，看見醫院內的醫護人員奮力應對湧入的大量病人。

跑者們亦描述了異常艱難的比賽環境，指當時感覺比往年熱得多，尤其是在13.1英里賽程的最後路段，其時聖塔芭芭最高氣溫為華氏82度（約攝氏28度）。跑者Jade Martinez-Pogue特別提到一段上山路程的艱苦和炎熱，沿路沒有遮蔭，特別難熬。

另一跑者Nick Behrman說：「我在州街沿線的不同地點看到四、五個人倒地，接受即時治理。自從這項賽事創辦以來，我每年都參加，從未見過有人昏倒，也未見過這麼多人接受醫療救援。」

有未經證實的傳言懷疑，比賽補給站提供的飲料可能受到污染，致引發事故。然而，警方、醫院方和賽事組織方均未就此作出證實，亦未發現任何物質與今次事故有關。