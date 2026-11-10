AI搶飯碗？ 華人影視從業者：影片仍需真人判斷、補充
影視業者認為AI已改變部分製作流程，但劇本邏輯、角色塑造與表演感染力仍仰賴真人判斷，未來更可能是真人與AI協作。
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影視業者認為AI已改變部分製作流程，但劇本邏輯、角色塑造與表演感染力仍仰賴真人判斷，未來更可能是真人與AI協作。
AI能寫劇本、生成畫面，是否會搶走影視工作者飯碗？華人影視從業者表示，部分分鏡與拍攝工作已受衝擊，但要讓故事合理、角色鮮明、表演打動人，仍需真人判斷與創作。
編劇、導演李然曾參與Hanson Robotics公司人形機器人Sophia的內容創作。他的工作包括補充角色過去發生的事情、撰寫小故事，以及參與漫畫腳本和互動應用程式宣傳影片等內容，並與工程團隊討論。
這份工作需要編劇的判斷。Sophia已有既定性格、價值觀及形象，新增故事必須符合原有設定。李然形容，這與替既有電影角色繼續寫故事有相似之處，不能想到什麼就寫什麼。
台灣資深影視製片人、主導文創執行長江秉承表示，AI介入影視製作，確實已讓部分分鏡、拍攝工作者感到工作被搶走。但他認為，從業者也有機會把原有技能用到更大創作範圍。
例如攝影師熟悉鏡頭語言，過去可能因缺乏資金與團隊，無法拍攝自己想做的故事；現在可以搭配AI，嘗試承擔導演工作。演員也能結合動作捕捉等技術，表演不同角色，再由工具轉換成不同的影像呈現。
在他看來，工作方式需要調整。攝影師、演員除了等待邀約，也可以先出作品，讓潛在合作對象看見能力。AI會改變技術工序，但創作者原有的特質與表達能力，仍可透過工具放大。
至於AI目前有哪些不足，江秉承最在意聲音與眼神。他認為，聲音裡細微的情緒、眼神傳達的感受，是目前AI難以充分呈現的部分，因此看好真人與AI結合的製作方式。
工具能完成更多工序，也不代表使用者就能輕鬆完成一部電影。李然說，獨立製作AI影片，往往等於一個人完成過去十幾人、甚至幾十人的分工。美術、攝影、編劇、導演及角色表演，都要自己處理，也都需要學習。
雖然可以省下外出找場景、協調拍攝時段的壓力，他仍傾向與真人團隊合作，尤其在較長、較大規模的製作中。
對一般使用者而言，AI也可以先從協助整理想法開始。李然說，自己主要讓AI協助研究資料，以及梳理創作構想。例如腦中一次冒出十個點子，彼此還沒有清楚關係時，他會請AI分類、整理，再從回饋中產生新的想法。
李然認為，原本就保有獨立思考和判斷的人，更有機會利用AI完成以前做不到的事。但他同時也擔心，若過度依賴AI提供答案，人可能減少自己的深入思考。
受影響較明顯的是分鏡、拍攝等技術工序，部分從業者感到工作被取代。不過業者也認為，AI只是改變流程，真正讓故事合理、角色立體、表演動人的核心能力，仍需真人把關。 他必須先理解Sophia既有的性格、價值觀與形象，再補充過去經歷、撰寫小故事與宣傳內容，不能隨意發想。這種工作像替既有電影角色續寫故事，重點在維持前後一致性。 江秉承認為，攝影師、演員等可把原有能力用到更大創作範圍，例如搭配AI嘗試導演或動作捕捉表演。李然則表示，AI適合協助整理想法，但長片製作仍常需要真人團隊合作。
精華 FAQ
受影響較明顯的是分鏡、拍攝等技術工序，部分從業者感到工作被取代。不過業者也認為，AI只是改變流程，真正讓故事合理、角色立體、表演動人的核心能力，仍需真人把關。
他必須先理解Sophia既有的性格、價值觀與形象，再補充過去經歷、撰寫小故事與宣傳內容，不能隨意發想。這種工作像替既有電影角色續寫故事，重點在維持前後一致性。
江秉承認為，攝影師、演員等可把原有能力用到更大創作範圍，例如搭配AI嘗試導演或動作捕捉表演。李然則表示，AI適合協助整理想法，但長片製作仍常需要真人團隊合作。
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