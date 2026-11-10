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南加高校聯盟匹克球賽 176名選手競技

記者邵敏／洛杉磯報導
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第六屆南加州高校聯盟「上饒杯」匹克球大賽在森林湖Pickleball Haven...
第六屆南加州高校聯盟「上饒杯」匹克球大賽在森林湖Pickleball Haven場館舉辦，共176名選手參賽。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

第六屆南加州高校聯盟上饒杯匹克球大賽在森林湖登場，吸引20多所高校校友及多支球隊、共176名選手參與，以球會友並深化校友情誼。

第六屆南加州高校聯盟「上饒杯」匹克球大賽，11月7日在森林湖（Lake Forest）的Pickleball Haven匹克球場館舉行，吸引來自20多所高校校友，以及美國深圳聯合會匹克球俱樂部等球隊共176名選手參賽。不同年齡層、不同運動背景的球友齊聚一堂，以球會友，在球場上切磋球技、交流情誼。

本屆賽事由南加州高校聯盟匹克球俱樂部與美國深圳聯合會匹克球俱樂部共同主辦，比賽分為年輕組與長青組，共設九大競賽項目，不同年齡層的選手同場較量。參賽者中不乏來自網球、羽毛球、乒乓球等不同運動領域的愛好者，各自將過去累積的運動技巧與競技經驗帶入匹克球賽場。

參賽隊伍陣容多元，包括清華大學、北京大學、上海交通大學、南京大學等高校校友隊伍。此外，聖地牙哥高校校友組成的三支聯隊、上饒商會隊、美深聯億康財富隊，以及美國深圳聯合會匹克球俱樂部旗下的小虎牙反骨逃學隊、小虎牙原力覺醒隊、小虎牙Apex隊及小虎牙雷霆隊也踴躍參賽，為賽事增添不少看點。

主辦方表示，舉辦賽事不僅希望推廣匹克球運動，也希望為南加各高校校友搭建交流平台。不同學校、不同年齡及不同運動背景的球友，因為一顆匹克球相聚，在揮拍競技之餘，也透過團隊合作與場上互動增進彼此情誼，延續校友之間的聯繫。

球友因匹克球相聚，揮拍競技之餘，延續校友之間的聯繫。（主辦方提供）
球友因匹克球相聚，揮拍競技之餘，延續校友之間的聯繫。（主辦方提供）
「上饒杯」匹克球賽吸引來自20多所南加高校校友參加。（主辦方提供）
「上饒杯」匹克球賽吸引來自20多所南加高校校友參加。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 第六屆南加州高校聯盟「上饒杯」匹克球大賽於11月7日在森林湖的Pickleball Haven匹克球場館舉行，現場匯聚多所高校校友與社團球隊參賽。

  • 本屆賽事共吸引176名選手，來自20多所高校校友隊，以及美國深圳聯合會匹克球俱樂部等隊伍，參賽陣容涵蓋大學校友與社團球友。

  • 主辦方表示，舉辦比賽不僅是推廣匹克球運動，也希望為南加各高校校友搭建交流平台，讓不同年齡與背景的球友在競技中增進情誼。

匹克球 南加 加州

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