南加高校聯盟匹克球賽 176名選手競技

第六屆南加州高校聯盟「上饒杯」匹克球大賽在森林湖Pickleball Haven場館舉辦，共176名選手參賽。（主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 第六屆南加州高校聯盟上饒杯匹克球大賽在森林湖登場，吸引20多所高校校友及多支球隊、共176名選手參與，以球會友並深化校友情誼。

第六屆南加 州高校聯盟「上饒杯」匹克球 大賽，11月7日在森林湖（Lake Forest）的Pickleball Haven匹克球場館舉行，吸引來自20多所高校校友，以及美國深圳聯合會匹克球俱樂部等球隊共176名選手參賽。不同年齡層、不同運動背景的球友齊聚一堂，以球會友，在球場上切磋球技、交流情誼。

本屆賽事由南加州 高校聯盟匹克球俱樂部與美國深圳聯合會匹克球俱樂部共同主辦，比賽分為年輕組與長青組，共設九大競賽項目，不同年齡層的選手同場較量。參賽者中不乏來自網球、羽毛球、乒乓球等不同運動領域的愛好者，各自將過去累積的運動技巧與競技經驗帶入匹克球賽場。

參賽隊伍陣容多元，包括清華大學、北京大學、上海交通大學、南京大學等高校校友隊伍。此外，聖地牙哥高校校友組成的三支聯隊、上饒商會隊、美深聯億康財富隊，以及美國深圳聯合會匹克球俱樂部旗下的小虎牙反骨逃學隊、小虎牙原力覺醒隊、小虎牙Apex隊及小虎牙雷霆隊也踴躍參賽，為賽事增添不少看點。

主辦方表示，舉辦賽事不僅希望推廣匹克球運動，也希望為南加各高校校友搭建交流平台。不同學校、不同年齡及不同運動背景的球友，因為一顆匹克球相聚，在揮拍競技之餘，也透過團隊合作與場上互動增進彼此情誼，延續校友之間的聯繫。

球友因匹克球相聚，揮拍競技之餘，延續校友之間的聯繫。（主辦方提供） 「上饒杯」匹克球賽吸引來自20多所南加高校校友參加。（主辦方提供）