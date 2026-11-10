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美國越南華裔聯誼會 見證文化傳承50年

記者張宏／聖蓋博報導
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美國越南華裔聯誼會8日舉行成立50周年慶祝晚宴。（記者張宏／攝影）
美國越南華裔聯誼會8日舉行成立50周年慶祝晚宴。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

美國越南華裔聯誼會舉辦成立50周年晚宴，回顧半世紀來凝聚社區、推動文化傳承與參與主流社會的成果，並展望下一個50年。

美國越南華裔聯誼會8日舉行成立50周年慶祝晚宴， 現場數百人共同回顧聯誼會半世紀以來的發展歷程，見證越南華裔社區團結互助、文化傳承及服務社會的成果。

聯邦眾議員趙美心表示，回顧1975年越南戰爭結束後，數十萬越南難民來到美國，越華裔在各行各業努力打拚，從經營小型企業、投入醫療照護，到科學、科技、工程及數學（STEM）領域，以及服役美國軍隊，都作出重要貢獻。越華會五十年來凝聚越南華人社區的努力，協會不僅透過寺廟提供民眾參拜、交流及尋求歸屬感的場所，也設有三所中文學校、功夫及語言藝術團體，積極推動文化教育。

聯邦眾議員趙美心（左六）和美國越南華裔聯誼會代表賓客們合影。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（左六）和美國越南華裔聯誼會代表賓客們合影。（記者張宏／攝影）

越南華裔聯誼會第26屆主席唐國強表示，半個世紀來，聯誼會不僅是情感交流的平台，更是文化傳承的重要橋樑。協會透過舉辦節慶活動延續傳統，並培育新生力量。在不同世代接力之下，聯誼會逐步成為融入主流社會的重要力量，在美國多元文化環境中展現越南華裔獨特而豐富的文化風貌。

聯邦眾議員趙美心（中）為主席唐國強（右二）等人頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（中）為主席唐國強（右二）等人頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

他表示，未來將持續促進青年參與、強化文化認同、拓展跨族群交流，讓聯誼會在下一個五十年繼續發揮凝聚社區的力量，成為連結歷史與未來的重要紐帶。

監事長陳銘正表示，五十年來的發展是一段值得紀念的旅程，更是一份沉甸甸責任。未來將繼續秉持創會宗旨，團結鄉親、和睦相親、相互扶持、服務社群、傳承文化，並積極促進各界交流，讓優良傳統與精神薪火相傳、發揚光大。

越柬寮華人團體聯合會主席周志松、理事長招銘祺、永遠榮譽主席余建強及張作波等人出席，民選官員代表方樹強、吳程遠、丁言愉等與社區鄉親齊聚一堂。

加州眾議員方樹強（左四）頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（左四）頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 晚宴回顧聯誼會半世紀以來的發展歷程，重點呈現越南華裔社區如何團結互助、傳承文化，並在美國社會中持續服務鄉親與擴大影響力。

  • 趙美心指出，越南戰爭後來美的難民及其後代，在小型企業、醫療照護、STEM領域與美軍服役等方面都作出重要貢獻，展現堅毅與社會責任。

  • 聯誼會表示將持續促進青年參與、強化文化認同，並拓展跨族群交流，同時延續節慶活動、教育與社團培育，讓社區在下一個50年繼續凝聚。

越南 華裔 眾議員

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