鑽石吧11/14免費回收 居民可銷毀機密文件
鑽石吧市響應全美回收日，將於11月14日舉辦免費回收活動，提供機密文件銷毀、衣物與電子產品回收服務，鼓勵居民妥善處理舊物。
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鑽石吧市響應全美回收日，將於11月14日舉辦免費回收活動，提供機密文件銷毀、衣物與電子產品回收服務，鼓勵居民妥善處理舊物。
響應全美回收日（America Recycles Day），鑽石吧市將於11月14日（周六）舉辦免費社區回收活動，居民可開車前往，免費銷毀機密文件，並回收不再使用的衣物及廢舊電子產品，讓家中堆積的舊物有適當去處。
市府表示，活動時間為當日上午9時至下午2時，地點設於南海岸空氣品質管理局（South Coast Air Quality Management District）停車場，地址為21865 Copley Drive。活動採免下車方式進行，方便居民直接開車進場辦理。
此次活動特別安排具有執照及擔保資格的專業文件銷毀公司，提供行動碎紙服務，居民可將需要處理的文件帶到現場，由專業設備當場粉碎，並可親眼觀看銷毀過程，確保個人資料及敏感資訊不會外流。不過，文件銷毀服務每輛車限帶兩箱，參加者須出示鑽石吧市居民身分證明。
除文件銷毀外，現場也接受各類紡織品及家庭電子產品回收。衣物不論新舊或保存狀況如何，均可送往回收；電子產品則包括電腦、電視等家用設備，即使已經損壞或過時，也可交由活動回收處理。
市府提醒，舊電子產品不宜直接當作一般垃圾丟棄，透過適當回收，有助減少電子廢棄物對環境造成的負擔，也能讓部分材料獲得再利用。
居民可聯繫市府環境服務部門諮詢，電話909-839-7015，或電郵[email protected]。
活動將於11月14日周六上午9時至下午2時舉行，地點在South Coast Air Quality Management District停車場，地址為21865 Copley Drive，並採免下車方式進行。 居民可帶機密文件現場銷毀，也能回收不再使用的衣物與家庭電子產品，包括電腦、電視等，即使已損壞或過時也可交由活動處理。 文件銷毀服務由具執照及擔保資格的公司提供，每輛車限帶2箱，且須出示鑽石吧市居民身分證明；如需詢問，可電洽909-839-7015或電郵[email protected]。
精華 FAQ
活動將於11月14日周六上午9時至下午2時舉行，地點在South Coast Air Quality Management District停車場，地址為21865 Copley Drive，並採免下車方式進行。
居民可帶機密文件現場銷毀，也能回收不再使用的衣物與家庭電子產品，包括電腦、電視等，即使已損壞或過時也可交由活動處理。
文件銷毀服務由具執照及擔保資格的公司提供，每輛車限帶2箱，且須出示鑽石吧市居民身分證明；如需詢問，可電洽909-839-7015或電郵[email protected]。
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