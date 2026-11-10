尚未完工 洛杉磯野生動物通道首迎「訪客」

跨越洛杉磯101公路的「安納伯格野生通道」尚未完工，已迎來第一隻野生動物訪客。（圖為通道興建圖，路透）

AI摘要 文章摘要整理： 位於聖塔蒙尼卡山脈的安納伯格野生通道尚未完工，已拍到首隻土狼造訪，未來將監測多種野生動物使用情況，目標是重連被101號高速公路切割的棲地並保護美洲獅。

FORTHEWIN報導，位於聖塔蒙尼卡山脈（Santa Monica Mountains）的洛杉磯 「安納伯格野生通道」（Wallis Annenberg Wildlife Crossing）尚未完工，已有「識貨」的野生動物成首位「神秘訪客」。

這座跨越通道位於聖塔蒙尼卡山脈自由峽谷（Liberty Canyon），橫跨101號高速公路。

國家公園管理局（National Park Service）架設的感應攝像機，日前在通道南側斜坡，阿古拉岡（Agoura Hills）附近拍下第一隻造訪的野生動物土狼（Coyote），正沿著尚未完工的斜坡上攀爬。管理局在社群媒體 上分享這項令人振奮的消息，「安納伯格野生通道迎來第一位野生動物訪客了！」

聖塔蒙尼卡山脈國家公園在Instagram發文︰「這只是開始。」園方指出，未來幾天，國家公園管理局野生動物學家，將陸續架設遠端野生動物攝影機，觀察山獅（Mountain Lions）、山貓（Bobcat）、土狼、騾鹿（Mule Deer）及其他野生動物接近、使用通道的情況。

此建設計畫主要目標，是重新連結聖塔蒙尼卡山脈與西米丘（Simi Hills）之間野生動物棲息地。長期以來，這兩片自然環境被全美最繁忙的101號高速公路一分為二，限制野生動物活動範圍。研究人員希望透過長期監測，了解棲息地藉由通道重新連結後，對當地野生動物帶來哪些正面影響。

根據安納伯格野生通道官方網站，該工程預計12月2日正式開放野生動物通行，期盼「重新連結遭到分割的自然美景，讓所有動物受益，挽救當地瀕危的美洲獅（Cougar）族群。」

山獅又稱美洲獅（Cougars），需廣大的棲息地才能生存，然在人類高度開發的大都會區周圍，牠們面臨許多生存挑戰。近年來，已有多隻美洲獅在試圖穿越101號高速公路時，遭車輛撞擊而亡。

該工程除獲得聯邦政府經費支持，國家公園管理局於通道進行的野生動物監測工作，也獲得家野生動物聯盟（National Wildlife Federation）「拯救洛杉磯美洲獅」（Save LA Cougars）計畫資助。用於監測的遠端攝影機，則由約翰洛根基金會（The John Logan Foundation）保育計畫捐款購置。

跨越洛杉磯101公路的「安納伯格野生通道」尚未完工，已有「識貨」的野生動物成首位「神秘訪客」。（Santa Monica Mountains National Park Instagram）