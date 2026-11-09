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法官批准保護令獲釋 還沒走出法院又被ICE拘留

記者朱敏梓／綜合報導
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美國多地傳出移民獲法院裁定釋放後，隨即遭ICE再次拘留，部分人甚至尚未走出聯邦大...
美國多地傳出移民獲法院裁定釋放後，隨即遭ICE再次拘留，部分人甚至尚未走出聯邦大樓。圖為ICE執法示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國多地出現移民經法院准許獲釋後，仍在法院外或釋放流程中遭ICE重新拘留的情況，引發律師與法官質疑人身保護令是否失去效力。

簽完釋放文件、領回個人物品，原以為終於能與家人團聚，迎面而來的，卻是另一批移民探員。美國多地傳出移民透過法院爭取獲釋後，隨即遭移民暨海關執法局（ICE）再次拘留的案例，引發律師與法官質疑，法院的釋放命令是否真正落實。

英國「衛報」報導，依據法院紀錄、律師訪談及媒體報導，過去一年全美至少有20起透過人身保護令獲釋後，又遭拘留的案例。

明尼蘇達公共廣播電台（MPR News）報導，27歲瓜地馬拉籍男子Ivan獲法官批准釋放後，在惠普聯邦大樓簽完文件，準備前往教堂感恩，再與妻子見面。然而，他還沒走出大樓，就遇上等候的五名聯邦探員，再次被戴上手銬，送往另一座監獄。

報導指出，Ivan自2019年起在美生活，從事建築工作。他9月11日上班途中被ICE盯上，之後遭逮捕。探員在法院文件中稱，查詢車牌後發現他沒有合法移民身分；其律師則質疑，最初逮捕缺乏充分依據。

Ivan被重新拘留後，送往明州Albert Lea一座與ICE合作收押移民的監獄。他的律師原本以為，即使探員打算再次逮捕，至少也會等他返家，未料當事人連離開大樓的機會都沒有。

人身保護令是被拘留者向法院挑戰拘留合法性的救濟途徑，要求政府說明限制人身自由的依據。取得釋放裁定，並不代表移民案件已結束，但接連發生的再拘留事件，讓律師質疑當事人是否真正獲得法院裁定的救濟。

這類事件已受到法院檢視。MPR引述法院文件指出，聯邦法官Jeffrey Bryan指出，若接受這樣的再逮捕方式，人身保護令救濟將失去意義。

精華 FAQ

  • 重點在於移民透過法院取得釋放裁定後，卻又被ICE立即或隨後重新拘留，形成法院命令難以真正落實的爭議。

  • Ivan原本已簽完釋放文件、領回個人物品，準備離開聯邦大樓，卻在還沒走出去時就被5名聯邦探員攔下，再次上銬送往監獄。

  • 因為人身保護令的目的，是讓法院審查拘留是否合法並提供救濟；若政府能在釋放後立刻再抓人，法院裁定就可能失去實質意義。

移民 ICE

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