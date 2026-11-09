詹皇轉投費城 小女兒不捨朋友、拒絕離開洛杉磯

NBA超級巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在自由球員市場轉投費城76人隊。圖為他與女兒朱莉（Zhuri）。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 詹姆斯轉投76人後，家人未全數搬離洛杉磯，小女兒朱莉因不捨學校朋友與排球隊友，明確拒絕隨父親轉學。

每日郵報報導，NBA 超級巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在自由球員市場轉投費城 76人隊，展開人生新篇章，然而他的家人，並未隨他舉家遷徙，而是繼續留在洛杉磯 地區。

在效力洛杉磯湖人長達8個賽季後，詹姆斯於今年夏天正式與76人簽約。不過，這名籃球巨星仍保留了在加州購置多年的豪宅，部分家庭成員亦決定留在西岸—其中包括他的妻子薩凡娜（Savannah）與小女兒朱莉（Zhuri）。

薩凡娜近日登上播客節目《Baby, This is Keke Palmer》時，透露朱莉決定留在洛杉磯的原因。

這位NBA傳奇球星的妻子表示：「（朱莉）當時試著理解這件事，她問：『所以，我以後見不到他了嗎？這要怎麼運作？』」

「但我們也跟她說：『你可以換地方上學，我們可以去紐約，也可以去費城。』但她直接回了一句：『呃，不要。』」

歸根結底，這位NBA歷史得分王的12歲女兒，是不願離開學校的朋友以及排球隊的隊友們。

薩凡娜轉述道：「（朱莉說：）『我不想離開學校那麼久，我還是想跟隊友一起打球。』所以她當時的態度就是：『好，我們還是會去看他，我也會有屬於自己的時間，但我依然可以留在這裡，跟朋友和隊友做我想做的事。』」