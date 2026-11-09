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盜銀行3000帳戶涉及資金逾3.73億元 德州男逃出境前被逮

記者邵敏／綜合報導
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Muhamed Dieye準備逃往亞洲時，在機場遭執法人員抓捕。（司法部）
Muhamed Dieye準備逃往亞洲時，在機場遭執法人員抓捕。（司法部）

AI摘要

文章摘要整理：

德州男子Muhamed Dieye涉嫌領導銀行帳戶接管詐騙，盜用近3000名受害者資料並涉資超3.73億元，另有13人同案遭起訴。

德州男子涉嫌銀行帳戶接管詐騙，他掌握近3000民眾及企業的個人與商業資料，涉及帳戶資金超3.73億元，並有銀行內部人員協助作案。35歲達拉斯居民Muhamed Dieye準備搭乘單程航班前往馬來西亞，他在機場掃描登機牌後遭聯邦執法人員逮捕，本案另有13人一同遭起訴。

據FOX新聞報導，犯罪團夥被控以數千美國人的積蓄為目標，涉嫌利用身分盜竊、偽造證件及非法入侵民眾銀行帳戶。司法部北德州聯邦檢察官辦公室日前公布，聯邦大陪審團已對14被告提出共22項罪名指控，包括共謀電信詐欺、銀行詐欺及加重身分盜竊等。

檢方指稱，Dieye是這起犯罪計畫的主要嫌疑人。調查發現，他持有一份電子表格，其中包含近3000受害者的詳細個人和商業信息，相關銀行帳戶合計持有超過3.73億元。據司法部公布的起訴內容，該團夥涉嫌從2023年7月至2024年11月期間，透過取得個人資料、製作及使用偽造身分證件、冒充帳戶持有人等方式，試圖進入受害者的銀行帳戶。

檢方指出，涉案人員涉嫌利用偽造電話號碼（Spoofing）及盜用SIM卡（SIM Swapping）等手法，控制受害者的電話號碼，攔截銀行傳送的驗證碼及安全通知。本案中，銀行及電信公司內部人員涉嫌參與，利用職務上的權限協助犯罪團夥繞過身分驗證及安全防護措施。

據悉，涉案帳戶涉及Truist Bank、BOA、First Bank、Woodforest National Bank、摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）及嘉信理財（Charles Schwab）等金融機構。起訴書還列出多筆涉嫌詐騙的金融交易，其中一次，涉案人員試圖從一名受害者的帳戶電匯200萬至阿聯酋伊斯蘭銀行（Emirates Islamic Bank）。

檢方表示，主犯Dieye準備逃離美國前，與家人搬離達拉斯的住所，並將大部分個人物品運往肯亞，隨後一家人前往紐約，準備搭乘飛往馬來西亞的單程航班。

聯邦執法人員取得逮捕令後，在機場登機口攔截Dieye，他當時剛掃描登機牌，抗拒逮捕，並試圖摧毀手機證據，多名聯邦執法人員合力將他制伏。調查人員表示，該手機內含有Dieye曾研究如何在馬來西亞購買房屋的資料，Dieye已被移送至德州北區聯邦法院管轄區域。

本案另有13人遭到起訴。

精華 FAQ

  • 檢方指出，犯罪團夥以身分盜竊、偽造證件、冒充帳戶持有人及非法入侵銀行帳戶等方式作案，受害者涵蓋近3000名個人與企業。

  • 檢方認為他是主要嫌疑人，持有列出近3000名受害者資料的電子表格，且其帳戶涉及資金超過3.73億元，顯示其在整起計畫中居核心位置。

  • Dieye準備搭乘單程航班前往馬來西亞時，在機場掃描登機牌後遭聯邦人員攔截；他一度抗拒逮捕並試圖毀掉手機證據，最後被制伏送辦。

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