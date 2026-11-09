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AI寵物假照片 騙主人付贖金 不給就威脅殺死寵物

記者啟鉻／綜合報導
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利用人工智慧（AI）修改失蹤犬貓照片進行詐騙近期增加。圖為佛州Edgewater...
利用人工智慧（AI）修改失蹤犬貓照片進行詐騙近期增加。圖為佛州Edgewater市警局警示民眾小心詐騙。（取自Edgewater Police Department）

AI摘要

文章摘要整理：

加州與佛州接連出現AI偽造失蹤寵物照片的詐騙，騙子冒充機構人員勒索贖金，並以威脅安樂死或殺死寵物逼迫主人付款。

加州郵報報導，利用人工智慧（AI）修改失蹤犬貓照片進行詐騙近期增加。騙子用假照片稱已抓到失蹤寵物，向主人索取高額贖金，甚至威脅如果不付錢，就要殺死這些寵物。而實際這些動物根本不在騙子之手。

佛州Deltona市居民Bill Cosens回憶，2026年4月，詐騙者曾利用AI製作一張他的失蹤愛犬躺在手術台的假照，藉此向他勒索錢財，讓他差點成為受害者。他的愛犬Archer從後院跑失，他在社群發布尋狗訊息後，接到一女子來電。對方稱Archer被車撞傷，需要支付2800元手術費。

詐騙者利用Cosens先前上傳的照片，透過AI加工製作出多張逼真假照，顯示Archer躺在手術台上，並傳給Cosens看。

幸好，Cosens發現對方提供的獸醫診所地址有誤，識破這場詐騙。Cosens說，後來一鄰居找到並通知他，他順利與愛犬團聚。

報導說，這類詐騙通常會冒充執法人員或動物收容所工作人員，藉此取得寵物主的信任。

今年5月，加州也發生類似事件。一女子的愛犬走失後，收到詐騙者傳來經過修改的寵物照，並稱狗受傷，正在聖荷西一家動物收容所接受緊急手術。

根據該市動物照護服務部發布的訊息，騙子稱需要主人支付一筆費用，才能繼續治療，否則狗就會被「安樂死」。當女子聯絡動物收容所查證，工作人員確認，她心愛的狗根本不在收容所。收容所工作人員表示，詐騙者利用民眾在網路發布的寵物走失訊息，再透過AI製作假照，製造緊急情況並騙取錢財。

精華 FAQ

  • 騙子先鎖定網路上發布尋寵訊息的飼主，再用AI加工原本照片，偽造寵物受傷或被扣押的畫面，接著冒充相關單位要求支付費用或贖金。

  • Cosens收到對方來電，聲稱失蹤愛犬Archer被車撞傷並需付2800元手術費，還傳來多張AI假照；他發現對方提供的獸醫地址有誤，才識破詐騙。

  • 因為騙子會冒充獸醫、收容所或執法人員，利用主人對寵物的焦急與愧疚感，營造「不付款就會失去寵物」的緊迫情境，讓人更容易匆忙匯款。

加州 寵物 詐騙

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