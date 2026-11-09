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台美會計師協會 年會齊聚鳳凰城

記者張庭瑜╱綜合報導
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台美會計師協會會員參訪台積電亞利桑納廠，並舉辦稅務講座，說明赴美工作者的稅務身分...
台美會計師協會會員參訪台積電亞利桑納廠，並舉辦稅務講座，說明赴美工作者的稅務身分認定、海外金融帳戶申報及資產規畫等議題。（台美會計師協會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台美會計師協會在鳳凰城舉辦2026年年會，透過參訪台積電亞利桑納廠與多場研討會，協助台灣家庭與企業因應美國跨境稅務、資產規畫及AI應用議題。

台美會計師協會日前在亞利桑納州鳳凰城舉辦2026年年會，來自台灣、美國及加拿大的會計師與會員齊聚，透過專業研討會、台積電亞利桑納廠參訪及稅務講座，探討台灣企業與赴美家庭面臨的跨境稅務問題。年會並選出休士頓會計師黃宜容擔任2027年至2028年會長。

25會員參訪台積電亞利桑納廠，了解廠區營運情況，並為員工舉辦稅務講座，說明赴美工作者的稅務身分認定、海外金融帳戶申報及資產規畫等議題。協會會長洪巍表示，隨著台積電及相關供應鏈企業進駐鳳凰城，愈來愈多台灣家庭與企業移往當地，跨境稅務及財務規畫需求隨之增加。協會因此選在鳳凰城舉辦年會，希望協助當地台灣社群了解美國稅制。

專業研討會邀請美加及台灣多位會計師分享實務經驗。聖地牙哥會計師張裕華分析外國人投資美國不動產的稅務架構。高雄會計師謝宗翰說明台美跨境稅法變化，提醒有意移民美國的台灣家族企業，應提前檢視未上市公司股權及保險資產。

南加會計師黃科維聚焦被動外國投資公司（PFIC）及8621表格申報規定。他以實際案例說明，新移民持有的台灣指數股票型基金（ETF）及投資型保單，若長期未依規定申報，補稅與利息可能高達投資獲利的七成。

休士頓律師兼會計師蔣為志介紹台灣民法涉及兄弟姊妹特留分的修法議題。舊金山灣區會計師蔡宇婷分析員工股票選擇權及股權獎酬制度。達拉斯會計師陳柏翰則分享審計與確信業務的品質管理及同業審查制度。

人工智慧也是此次交流重點之一。溫哥華會計師曹國聲介紹多代理人工智慧技術在會計及資訊科技服務上的應用，其團隊曾運用相關技術，在三周內重建一家公司全年逾萬筆帳務資料。

台美會計師協會在鳳凰城舉辦2026年年會，來自台灣、美國及加拿大的會計師與會員齊...
台美會計師協會在鳳凰城舉辦2026年年會，來自台灣、美國及加拿大的會計師與會員齊聚，交流跨境稅務及會計實務經驗。（台美會計師協會提供）

精華 FAQ

  • 年會在亞利桑納州鳳凰城舉行，重點聚焦台灣企業與赴美家庭面臨的跨境稅務、財務規畫與申報問題，並透過研討與參訪協助台灣社群了解美國稅制。

  • 活動包括參訪台積電亞利桑納廠及替員工舉辦稅務講座，內容涵蓋稅務身分認定、海外金融帳戶申報與資產規畫，目的是回應當地台灣移民與企業增加的需求。

  • 講題涵蓋外國人投資美國不動產、台美跨境稅法、PFIC與8621表格、特留分修法、股票選擇權，以及多代理AI在會計與資訊服務上的實務應用。

加拿大 台積電 休士頓

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