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華人後院添「錢」景？明年ADU鬆綁 這筆費用也省了

記者劉子為/洛杉磯報導
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加州兩項新法將放寬符合條件地塊的新建獨立式附屬住宅單元（ADU）數量，並調整較大...
加州兩項新法將放寬符合條件地塊的新建獨立式附屬住宅單元（ADU）數量，並調整較大ADU的開發影響費算法。ADU示意圖。(加州住房與社區發展廳HCD官網)

AI摘要

文章摘要整理：

加州新法自2027年起放寬符合條件地塊可建獨立式ADU數量，並調整超過750平方英尺ADU的影響費算法，部分屋主可多蓋一棟且費用降低。

想在自家後院加蓋住宅的南加屋主，2027年將有新選擇。加州兩項新法將放寬符合條件地塊的新建獨立式附屬住宅單元（ADU）數量，並調整ADU的開發影響費算法。屋主有機會多建一棟ADU，部分費用也可能降低，但仍須符合適用條件。

據Best Best & Krieger法律事務所近期發布的解讀，州長紐森9月29日簽署AB956及SB1117，兩項法律均於2027年1月1日生效，分別涉ADU可建數量、私人契約限制與開發影響費。

根據AB956最終條文，在住宅或混合用途分區內，已有或規畫興建單戶住宅的合格地塊，地方政府須依法行政核准的新建獨立式ADU，將由1棟增至2棟。符合這項途徑的申請，不必經過一般開發案的公聽會以決定是否准建。

不過，可建數量增加，不代表面積與高度限制取消。法條允許地方政府對這類單位設定每棟800平方英尺的室內可居住面積上限、最多4英尺的側院與後院退縮（Setback），以及適用的州法高度限制。屋主仍須申請建築許可，確認設計符合相關要求。

AB956增加的是「新建獨立式」ADU數量，法條原本即容許符合條件的既有空間改建ADU，以及小型附屬住宅單元（JADU）等組合。

私人契約與屋主協會（HOA）的限制也有調整。依AB956，禁止設立不合理限制ADU、JADU的相關契約條款，其保護範圍，將從原本劃為單戶住宅用途的土地，擴展至分區規定允許單戶住宅用途的土地。

另一項SB1117，則改變超過750平方英尺ADU的開發影響費計算方式。這類費用用於因應開發增加的公共設施需求。現行規定已讓室內可居住面積不超過750平方英尺的ADU免收影響費，但超過門檻後，可按整個單位面積相對主屋面積的比例計費。新法生效後，同一地塊至多2個ADU適用的新算法，只將超過750平方英尺的部分納入比例計算。

Best Best & Krieger以假設案例說明，若2000平方英尺主屋適用的影響費基準為2萬元，建1000平方英尺ADU，舊算法為1萬元；新算法先扣除750平方英尺，只按剩下250平方英尺計算，費用降至2500元。

SB1117也明確區分影響費與其他收費。水電、下水道等公用事業接管費或容量費，不在這次影響費減免範圍內；屋主估算預算時，仍須分別核對各項費用，不能將影響費降低視為所有建房費用同步減少。

精華 FAQ

  • 在住宅或混合用途分區內，已有或規畫興建單戶住宅的合格地塊，依法行政核准的新建獨立式ADU，將從原本1棟提高到2棟，但仍須符合面積、高度與退縮等限制。

  • 新法生效後，超過750平方英尺的ADU不再按整體面積比例計費，而是只針對超過750平方英尺的部分計算影響費，因此同樣案例下費用可能明顯下降。

  • 不代表。SB1117只調整開發影響費算法，水電、下水道等公用事業接管費或容量費仍須另計，屋主在估算預算時不能把影響費減少直接視為總成本全面下降。

華人 南加 紐森

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