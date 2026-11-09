華人學會AI生活講座 「夢中情人」現身

秦祥林7日現身活動現場，曾兩度榮獲金馬獎最佳男主角。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美西華人學會舉辦AI生活講座，邀請秦祥林現身引發熱烈迴響，並以手機互動教長者學習AI應用，同時提醒善用科技查證資訊與防詐。

為協助長者及社區民眾認識人工智慧，將科技融入日常生活，美西華人 學會7日在蒙特利公園市 舉辦AI生活創意講座。活動期間，金馬獎影帝秦祥林來到現場，引來一片歡呼聲，「少年時代的夢中情人來了。」

秦祥林和秦漢、林青霞、林鳳嬌當年被稱為「二秦二林」，秦祥林是華語影壇70年代極具代表性的男演員之一，以英俊瀟灑、溫文儒雅的形象深受觀眾喜愛。秦祥林主演多部瓊瑤 影視作品，包括「心有千千結」、「一簾幽夢」、「長情萬縷」、「我是一片雲」等，曾兩度榮獲金馬獎最佳男主角。

秦祥林7日現身華人活動現場，他身穿藍、灰、黑三色拼接的休閒襯衫，搭配黑框眼鏡，銀白色頭髮自然利落，頸間佩戴一條項鍊，整體造型簡約隨性，又不失成熟儒雅氣質。雖然曾是風靡一時的銀幕男神，但他當天親切低調，沒有絲毫明星架子，隨眾入座，耐心參與整場活動。現場包括年長者、年輕女性，見到秦祥林難掩興奮，紛紛歡呼，「這是我的夢中情人，終於見到本人了。」

當日活動特邀AI創意導演Hank主講，透過現場示範與互動練習，帶領長者從熟悉的生活情境出發，學習如何運用AI工具，跟上科技發展腳步，讓日常生活與退休生活更加豐富。課程以零基礎為出發點，不需使用電腦，只要一支手機，透過中文語音就能與AI互動，協助處理生活中的大小事。

主講者以旅遊規劃、外語翻譯及人生故事整理為例，傳授如何透過簡單提問，讓AI協助規劃出遊行程、翻譯外語資訊，或將口述的移民、求學及創業經歷整理成文字，為家人留下珍貴的生命故事。

現場示範更讓與會者大開眼界，主講者上傳一張現場拍攝的照片，短短十幾秒便製作出一段完整影片，甚至能實現與「夢中情人」手牽手漫步的畫面，讓大家驚訝不已，直呼科技進步太快，許多過去難以想像的事情，如今只要透過手機很快就能實現。

此外，主講者也提醒人們善用AI查證資訊、提升防詐意識，並指出，AI提供的資訊可能出現錯誤，涉及健康、金錢或重要個人決定時，仍應核對可靠來源，必要時向相關專業人士確認。此次活動由美西華人學會會長李世平、理事長劉榮文及召集人游蕙綾共同推動，希望透過貼近日常生活的教學，降低長者接觸AI的門檻，讓更多人有機會認識並善用新科技。

美西華人學會理事成員在活動中合影。（記者邵敏／攝影）