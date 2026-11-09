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爾灣高房價 科技、醫療公司進駐 數十萬年薪難徵才

記者王若然／爾灣報導
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南加州橙縣爾灣市（Irvine）以城市安全、乾淨、學區好等優勢，受到很多居民青睞...
南加州橙縣爾灣市（Irvine）以城市安全、乾淨、學區好等優勢，受到很多居民青睞。（取自爾灣市官網）

AI摘要

文章摘要整理：

爾灣雖以安全、學區與產業聚集吸引人才，但高房價已使橙縣企業連高薪醫師都難招募，市府與相關機構正加速推動中產與平價住房方案。

南加州橙縣爾灣市（Irvine）以城市安全、乾淨、學區好等優勢，受到很多居民青睞。近年來，城市轉型發展，不少科技、醫療公司進駐該市，吸引更多人才入住。然而該市居高不下的房價，卻也帶來副作用。知情人士透露，橙縣大公司招人困難，例如爾灣醫院醫師年薪即便幾十萬，也難把人才從外州吸引來。

非營利組織「橙縣住房資金信託（OC Housing Finance Trust）」主席、爾灣市議員劉令淳介紹，橙縣「很多大公司即便提供高薪職位，都招不到人。」她跟很多公司高管談過，都有這個問題。她舉例，爾灣有四大醫療網的醫院，不只是普通醫護人員，連年薪幾十萬的醫師，也很難從外州請來。原因很簡單，在外州，100萬元可以買到很大的房子，但在爾灣只能買一座很普通很普通的房子。她說，爾灣目前平均房價在150萬左右。「相對來講，來（工作）的意義就不高了。」

近幾年，多家頂尖醫療集團湧入橙縣爾灣投資，包括「希望之城」醫院；爾灣加大（UCI）建設新醫院；霍格醫院（Hoag）「孫氏家族院區」（Sun Family Campus）新增六棟建築2026年竣工；此外還有凱瑟醫院（Kaiser Permanente）。

劉令淳說，要想經濟發展，要先解決住房問題。現在已經不是低收入家庭買不起房子的問題。年薪十幾萬的家庭也買不起房。這是整個橙縣的問題。她擔任主席的橙縣住房資金信託，起初致力幫助低收入家庭，如今把幫助的目標擴大至中產家庭，目前正在擬建「Workforce Housing Finance」計畫，想要通過公司和政府的合作，為第一次買房或租房的中產家庭提供幫助。劉令淳說，希望「能讓公司認識到，」一起解決住房問題，其實有助公司招人並留下人才。

目前爾灣市的Cartwright Family Apartments就是出租給中產家庭的可負擔公寓，由市府、建商、銀行共同合作促成。

在爾灣市府層面，也有解決住房問題的措施。劉令淳表示，例如法律上規定建商需要提供15%的平價房或低租戶。市府同時鼓勵建商多元化戶型，為第一次購買房子的家庭提供多元化選擇。市府還可以通過聯邦、加州政府的撥款，為第一次購房的民眾提供長期低息或免息貸款。

爾灣是橙縣房價最高城市之一，而整個橙縣的房價，也長期遠高於全加州與全美平均。根據Zillow最新數據，截至2026年8月，橙縣房屋中位價值約117.9萬元，較去年同期上漲2.8%；同期加州中位數約76.4萬元，全美僅約36.9萬元。另一方面，州政府也持續向地方施壓增建住宅。在加州「區域住房需求分配」（RHNA）制度下，爾灣市被要求在2021年至2029年間規畫2萬3610個住房單位，這一配額在南加州政府協會（SCAG）轄區191個城市中排名第五高。市府當年曾提出上訴，希望減少配額，但在2021年1月遭上訴委員會駁回。市府也坦言，要達到極低至低收入戶的平價房配額，將是爾灣面臨的一大挑戰。

精華 FAQ

  • 主因是住房成本過高，外州同樣的收入在爾灣只能買到普通房子，居住門檻遠高於其他地區。即使醫師年薪幾十萬，人才仍會因買不起房而卻步。

  • 包括橙縣住房資金信託推動的Workforce Housing Finance計畫、爾灣市府要求建商提供15%平價房，以及透過政府撥款協助首次購屋者取得低息或免息貸款。

  • 這不只是低收入家庭的困境，連年薪十幾萬的中產也買不起房，反映橙縣整體房價長期高於加州與全美平均，並與州府推動的高住房配額壓力相互交織。

爾灣 橙縣 房價

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