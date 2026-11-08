直播賣寶可夢卡牌 邁阿密男把興趣變現 年賺780萬元

寶可夢卡牌在美國掀起收藏熱，不僅吸引成年買家，也有人透過直播與網拍，將興趣發展成全職事業。（圖片取自Pexels網站）

AI摘要 文章摘要整理： 從餐飲打工到卡牌直播主，Andres Fernandez靠寶可夢卡牌興趣創業致富，年營業額衝上780萬元，也帶動零售商與成人收藏市場同步升溫。

原本在餐飲店打工、時薪只有10元，男子Andres Fernandez因一次買生日禮物的經驗，迷上寶可夢卡牌，後來更靠直播賣卡，把興趣做成年營業額780萬元的生意。美國卡牌熱持續延燒，有人開直播吸引買家，也有人專賣平均單價約21元的商品，一年賣出近10萬件。

商業內幕（Business Insider）報導，在邁阿密長大的Fernandez，從小喜歡寶可夢電玩，原本沒有收藏卡牌。一次為年幼表親準備生日禮物，他到Target 買了卡包，沒想到在生日會上，對方從一包5元的卡包中，抽出一張價值約100元的卡片，讓他也開始對收藏產生興趣。

隨著買卡愈花愈多，他開始製作相關內容，累積約3萬名追蹤者後，在Instagram直播賣卡，並於2020年底加入直播交易平台Whatnot，當時他約20歲。

如今，他創辦的MintlyCollects已有10名直播主，兩個帳號合計約50萬名追蹤者，2025年營業額達780萬元，較前一年的370萬元增加逾一倍。

把卡牌做成全職生意的，還有34歲的Nick Bruni。創業家雜誌（Entrepreneur）報導，他原本在商船工作，利用輪休經營網拍，2021年才轉為全職賣家。

他的Old Skool Pokemon以寶可夢單卡為主要商品，2025年營業額超過200萬元，全年賣出約9萬6000件商品，平均每件售價約21元。他表示，生意的利潤率約15%，靠的是大量交易，並非賣出一張昂貴卡片就大賺一筆。

從個人賣家到大型連鎖商店，都感受到這波買卡熱。Target於2025年9月公布，當年截至公布時，卡牌銷售額已成長近七成，預期全年突破10億元。業者指出，當年春季寶可夢占其卡牌銷售多數，美式足球、棒球與籃球等運動卡也帶動業績。

願意掏錢的也不只是孩子。市場研究機構Circana於2025年3月調查發現，19%的成年人曾在此前六個月，為自己購買寶可夢卡牌。

到了今年，卡牌仍是零售商看好的商品。Target在2026年第一季業績說明中指出，擴大卡牌商品種類，加上10元以下玩具的成長，共同帶動玩具類可比銷售額出現兩位數增幅。昔日放進收藏冊的小卡片，如今也讓部分玩家找到新的職業。