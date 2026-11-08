我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

直播賣寶可夢卡牌 邁阿密男把興趣變現 年賺780萬元

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
寶可夢卡牌在美國掀起收藏熱，不僅吸引成年買家，也有人透過直播與網拍，將興趣發展成...
寶可夢卡牌在美國掀起收藏熱，不僅吸引成年買家，也有人透過直播與網拍，將興趣發展成全職事業。（圖片取自Pexels網站）

AI摘要

文章摘要整理：

從餐飲打工到卡牌直播主，Andres Fernandez靠寶可夢卡牌興趣創業致富，年營業額衝上780萬元，也帶動零售商與成人收藏市場同步升溫。

原本在餐飲店打工、時薪只有10元，男子Andres Fernandez因一次買生日禮物的經驗，迷上寶可夢卡牌，後來更靠直播賣卡，把興趣做成年營業額780萬元的生意。美國卡牌熱持續延燒，有人開直播吸引買家，也有人專賣平均單價約21元的商品，一年賣出近10萬件。

商業內幕（Business Insider）報導，在邁阿密長大的Fernandez，從小喜歡寶可夢電玩，原本沒有收藏卡牌。一次為年幼表親準備生日禮物，他到Target買了卡包，沒想到在生日會上，對方從一包5元的卡包中，抽出一張價值約100元的卡片，讓他也開始對收藏產生興趣。

隨著買卡愈花愈多，他開始製作相關內容，累積約3萬名追蹤者後，在Instagram直播賣卡，並於2020年底加入直播交易平台Whatnot，當時他約20歲。

如今，他創辦的MintlyCollects已有10名直播主，兩個帳號合計約50萬名追蹤者，2025年營業額達780萬元，較前一年的370萬元增加逾一倍。

把卡牌做成全職生意的，還有34歲的Nick Bruni。創業家雜誌（Entrepreneur）報導，他原本在商船工作，利用輪休經營網拍，2021年才轉為全職賣家。

他的Old Skool Pokemon以寶可夢單卡為主要商品，2025年營業額超過200萬元，全年賣出約9萬6000件商品，平均每件售價約21元。他表示，生意的利潤率約15%，靠的是大量交易，並非賣出一張昂貴卡片就大賺一筆。

從個人賣家到大型連鎖商店，都感受到這波買卡熱。Target於2025年9月公布，當年截至公布時，卡牌銷售額已成長近七成，預期全年突破10億元。業者指出，當年春季寶可夢占其卡牌銷售多數，美式足球、棒球與籃球等運動卡也帶動業績。

願意掏錢的也不只是孩子。市場研究機構Circana於2025年3月調查發現，19%的成年人曾在此前六個月，為自己購買寶可夢卡牌。

到了今年，卡牌仍是零售商看好的商品。Target在2026年第一季業績說明中指出，擴大卡牌商品種類，加上10元以下玩具的成長，共同帶動玩具類可比銷售額出現兩位數增幅。昔日放進收藏冊的小卡片，如今也讓部分玩家找到新的職業。

精華 FAQ

  • 他原本只是在Target買卡當生日禮物，卻看見表親抽中價值約100元的卡片，因而對收藏產生興趣。之後他累積追蹤者，轉向直播賣卡並投入這門生意。

  • MintlyCollects已有10名直播主、兩個帳號合計約50萬名追蹤者，2025年營業額達780萬元，較前一年的370萬元增加逾一倍，顯示直播賣卡已成成熟生意。

  • 因為收藏需求擴大，Target等零售商的卡牌銷售快速成長，成年人自購寶可夢卡的比例也上升，連運動卡都受惠，讓卡牌成為玩具與收藏市場的重要成長動能。

Target

上一則

電動車撞進美甲店引火海 休班華裔消防員衝火場搶救受困顧客

下一則

寶可夢卡牌熱 掀收藏與投資風

延伸閱讀

華男童年愛好成事業 開卡牌店曾一張賣出1.8萬元

華男童年愛好成事業 開卡牌店曾一張賣出1.8萬元
麻將有多熱 從中國工廠報價到美國暴增10倍可測溫

麻將有多熱 從中國工廠報價到美國暴增10倍可測溫
華男偷走禮卡又放回貨架 原來在等這一步

華男偷走禮卡又放回貨架 原來在等這一步
購屋、子女養育費成本高 美國夢變貴 終生費用衝上530萬元

購屋、子女養育費成本高 美國夢變貴 終生費用衝上530萬元
1966年首次發行蝙蝠俠卡片 拍出近22萬元高價

1966年首次發行蝙蝠俠卡片 拍出近22萬元高價
中國雙11／李佳琦半小時賣了「萬億Token」網友：這也能囤貨嗎

中國雙11／李佳琦半小時賣了「萬億Token」網友：這也能囤貨嗎

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了