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寶可夢卡牌熱 掀收藏與投資風

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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卡牌店內陳列各式卡包、盒裝產品與單卡，華人店主陳冠元表示，寶可夢是店內最受歡迎的...
卡牌店內陳列各式卡包、盒裝產品與單卡，華人店主陳冠元表示，寶可夢是店內最受歡迎的卡牌系列。（記者朱敏梓╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

寶可夢卡牌在華人卡牌店熱賣，買家既有為收藏而來，也有看準升值轉售者；店主提醒市場波動大，想要特定卡片不如直接買單卡。

一張印著卡通角色的卡牌，可以賣到多少錢？聖蓋博華人卡牌店店主陳冠元曾將一張寶可夢卡（Pokémon），以1萬8000元賣給熟客。他說，店裡也有顧客一天消費數千元，甚至超過1萬元。昔日拆卡包、收集喜愛角色的童年娛樂，如今吸引另一批買家進場：有人收藏回憶，有人等待漲價後轉手。

陳冠元經營的卡牌店販售寶可夢、航海王（One Piece）及魔法風雲會（Magic: The Gathering）等產品，其中以寶可夢最受歡迎。他觀察，店內既有欣賞卡片、享受收藏樂趣的顧客，也有以獲利為目的的買家，兩者約各占一半。不過，收藏與投資的界線並不分明，不少人既喜歡卡片，也希望手中的收藏具有價值。

「當一樣東西有了價值，原本不感興趣的人，也會突然開始感興趣。」他說。

這股熱潮在不同年齡層，呈現不同的購買方式。陳冠元表示，店內主要客群約17至35歲，亞裔占多數。部分年輕買家會選擇近期發行、自己負擔得起的卡片，打算持有數年，期待未來升值；約35至55歲的部分買家，則願意投入較高金額，購買年代較早、價格較昂貴的卡片。

對這些顧客而言，買卡不只是當下消費，也帶著對未來價格的想像。然而，願意等待幾年，並不代表屆時一定有獲利。陳冠元坦言，寶可夢卡牌市場有起有落，「漲得很快，跌得也很快」。

他印象最深的一筆交易，是將一張獲卡牌鑑定機構PSA 10評級的Crystal Lugia卡，以1萬8000元售予一位長期光顧的熟客。依PSA標準，10分代表卡片狀態近乎完美，評估內容包括四角、光澤、汙漬及圖案置中程度等。對一般人看來相似的卡片，在收藏市場上仍須細看保存狀況與評級。

不過，陳冠元與卡牌的關係，最初並不是從萬元交易開始。他從小便喜歡拆卡包，也一直保有收藏習慣。回憶2016年前後，他仍能在Target、沃爾瑪等零售店，相對容易買到喜歡的寶可夢產品。當時打開包裝、看看會出現什麼卡片，是他享受的樂趣。

在他的記憶中，2018年前後寶可夢卡牌逐漸升溫，到2020、2021年疫情期間，熱度明顯增加，大型連鎖零售店的產品也愈來愈難找。近一、兩年，他感受到價格與取得產品的門檻依然偏高。

供貨緊張也獲官方承認。寶可夢官網月前更新說明，部分卡牌產品因需求甚高而出現購買困難，公司正以最大產能加印。

陳冠元認為，搶購人潮中，有人希望以較低價格買到喜歡的產品，也有人關注轉售。同樣是買下一盒卡牌，背後可能是完全不同的目的。

當卡牌變得昂貴，新手最容易忽略的，則是「拆卡包」與「買到想要的卡」，其實是兩筆不同的消費。

陳冠元表示，拆卡包可以享受驚喜，但未必能抽到自己想要、或認為有價值的卡片。尤其目前卡包價格偏高，若目標是收藏某一張特定卡片，他反而建議直接購買單卡；偶爾拆幾包，則可當作娛樂。

陳冠元說，他開店的一個原因，是希望把小時候收集卡牌的經驗，分享給下一代。他理解買家對價值的關注，也看到市場中的轉售需求，但「有時候不只是為錢，而是享受現在已擁有的東西。」

玩家在卡牌店內參加英雄聯盟卡牌比賽，面對面切磋牌技，也讓實體店成為同好交流的場所...
玩家在卡牌店內參加英雄聯盟卡牌比賽，面對面切磋牌技，也讓實體店成為同好交流的場所。（受訪者提供）

Aki Collectibles卡牌店外聚集排隊人潮，反映卡牌在年輕族群中的吸引...
Aki Collectibles卡牌店外聚集排隊人潮，反映卡牌在年輕族群中的吸引力。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 報導聚焦寶可夢卡牌在華人社區的熱潮，指出它同時帶動收藏與投資需求，卡價走高、供貨吃緊，讓不同年齡層買家以不同方式進場。

  • 店主認為兩者大約各占一半，但界線並不清楚，因為很多人既喜歡卡片本身，也希望未來能升值，收藏與獲利常同時存在。

  • 因為拆卡包雖有驚喜感，卻不保證抽到想要的卡；在卡包價格偏高的情況下，若目標明確，直接購買單卡通常更省錢也更有效率。

聖蓋博 華人

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