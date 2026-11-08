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世界日報銀髮樂齡生活展 11╱14園藝達人花哥教種黑蘋果

洛杉磯訊
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南加州園藝達人許希聖(花哥)將於14日親臨「2026銀髮樂齡生活展」，分享種植阿...
南加州園藝達人許希聖(花哥)將於14日親臨「2026銀髮樂齡生活展」，分享種植阿肯色黑蘋果的經驗與趣味小故事。（世界日報活動組）

AI摘要

文章摘要整理：

世界日報11月14日在哈仙達崗舉辦2026銀髮樂齡生活展，邀請花哥分享黑蘋果栽種經驗，並結合健保、中醫、旅遊等講座與抽獎活動。

世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」將於11月14日(周六)在哈仙達崗社區中心登場，現場特別邀請南加州園藝達人許希聖(花哥)親臨分享。花哥將與民眾暢談種植阿肯色黑蘋果的經驗與趣味小故事，並帶來黑蘋果有獎徵答，與民眾一同同樂。

花哥與黑蘋果的緣分，從童年說起。他從小就愛翻閱厚厚的美國童話故事書，其中白雪公主的故事令他印象深刻，壞皇后手中那顆讓白雪公主陷入沉睡的蘋果，從此在他心中留下特別的印記。七、八年前，他因緣際會下看到果皮深紅近黑的阿肯色黑蘋果，童年記憶彷彿被喚醒，於是決定親手栽種，一路種到今天。

談到種植心得，花哥鼓勵民眾種植自己喜歡的蔬果，重點在於有機栽種，避免噴灑農藥。他坦言，有機種出來的水果外觀或許不那麼漂亮，但吃起來更安心、更健康。花哥指出，種植果樹除了能吃得健康，過程中也充滿勞動與學問。光是三天兩頭澆水，就能活動筋骨；哪些蔬菜需要每天澆水、哪些隔天澆即可，都得記在心裡，正好也能動動腦，對銀髮族來說是身心兼顧的好活動。

對於銀髮族的園藝生活，花哥也有一套獨到的哲學。「年紀大了要做減法」，他表示，應減去不必要的負擔，種不好就放手，只選擇自己真正喜歡的蔬果，讓種植成為樂趣而不是壓力，每年依然能享受收成的喜悅。

「2026銀髮樂齡生活展」活動時間為上午10時至下午3時，除了園藝分享，活動當天還有包括多家保險公司提供來年健保新制解說與免費諮詢、中醫講座、旅遊分享等多元內容，並準備300份伴手禮袋於開場時發放，數量有限、送完為止，另有好禮大抽獎等活動。活動免費參加、免費停車、無須報名，歡迎民眾踴躍參與。

哈仙達崗社區中心地址：1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745。銀髮樂齡生活展活動諮詢熱線：323-268-4982分機600。

精華 FAQ

  • 活動將於11月14日周六上午10時至下午3時，在哈仙達崗社區中心登場，地址為1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745，現場免費入場且免費停車。

  • 花哥將親自分享種植阿肯色黑蘋果的經驗與趣味故事，並安排黑蘋果有獎徵答。他也強調有機栽種、選自己喜歡的蔬果，讓園藝成為健康又有樂趣的生活方式。

  • 除了園藝講座，現場還有多家保險公司提供來年健保新制解說與免費諮詢、中醫講座、旅遊分享，並準備300份伴手禮袋及大抽獎，無須報名即可參加。

世界日報 加州 園藝

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