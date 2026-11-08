世界日報銀髮樂齡生活展 中醫師談心血管保養從日常做起

張國棟中醫師將從中醫角度，帶領民眾認識心血管疾病的預防與日常保健。（世界日報活動組）

AI摘要 文章摘要整理： 世界日報將於11月14日在哈仙達崗社區中心舉辦2026銀髮樂齡生活展，邀請張國棟中醫師分享銀髮族心血管保健、秋冬養生與日常健康管理。

由世界日報 主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於11月14日(星期六)在「哈仙達崗社區中心」舉行，活動特別邀請張國棟中醫師，針對銀髮族 關心的心血管健康議題進行專題分享，從中醫角度帶領民眾認識心血管疾病 的預防與日常保健，並分享如何透過飲食、生活作息及身體調養，維持健康、降低疾病風險。

隨著年齡增長，心血管健康更需要受到重視，尤其對銀髮族而言，除了定期接受健康檢查，也應從日常生活著手，留意飲食、睡眠、情緒及活動等生活習慣。張國棟將在活動中從中醫養生觀點出發，說明如何觀察身體狀況，並透過適當的日常調養，幫助維持身體機能與心血管健康。

張國棟表示，預防疾病不能只等到身體出現明顯不適才開始注意，平時的生活習慣與身體保養同樣重要。銀髮族除了要注意血壓、血糖及血脂等基本健康指標，也應維持規律生活，適度運動，並依照個人體質調整飲食與作息。此次講座也將分享中醫在日常養生上的觀念，讓民眾更了解如何從生活中的小細節開始做好健康管理。

此外，隨著天氣逐漸轉涼，季節變化也讓銀髮族更加關注身體保養。張國棟將進一步分享秋冬季節的養生方式，包括飲食調養、作息安排及日常保健等，協助民眾掌握適合自己的養生方法。對於平時關心心血管健康、希望提早做好疾病預防的民眾而言，此次講座也提供了一個從中醫角度認識健康管理的機會。

「2026銀髮樂齡生活展」活動時間為上午10時至下午3時。哈仙達崗社區中心地址：1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745。銀髮樂齡生活展活動諮詢熱線：323-268-4982分機600。