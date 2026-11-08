我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

世界日報銀髮樂齡生活展 中醫師談心血管保養從日常做起

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
張國棟中醫師將從中醫角度，帶領民眾認識心血管疾病的預防與日常保健。（世界日報活動...
張國棟中醫師將從中醫角度，帶領民眾認識心血管疾病的預防與日常保健。（世界日報活動組）

AI摘要

文章摘要整理：

世界日報將於11月14日在哈仙達崗社區中心舉辦2026銀髮樂齡生活展，邀請張國棟中醫師分享銀髮族心血管保健、秋冬養生與日常健康管理。

世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於11月14日(星期六)在「哈仙達崗社區中心」舉行，活動特別邀請張國棟中醫師，針對銀髮族關心的心血管健康議題進行專題分享，從中醫角度帶領民眾認識心血管疾病的預防與日常保健，並分享如何透過飲食、生活作息及身體調養，維持健康、降低疾病風險。

隨著年齡增長，心血管健康更需要受到重視，尤其對銀髮族而言，除了定期接受健康檢查，也應從日常生活著手，留意飲食、睡眠、情緒及活動等生活習慣。張國棟將在活動中從中醫養生觀點出發，說明如何觀察身體狀況，並透過適當的日常調養，幫助維持身體機能與心血管健康。

張國棟表示，預防疾病不能只等到身體出現明顯不適才開始注意，平時的生活習慣與身體保養同樣重要。銀髮族除了要注意血壓、血糖及血脂等基本健康指標，也應維持規律生活，適度運動，並依照個人體質調整飲食與作息。此次講座也將分享中醫在日常養生上的觀念，讓民眾更了解如何從生活中的小細節開始做好健康管理。

此外，隨著天氣逐漸轉涼，季節變化也讓銀髮族更加關注身體保養。張國棟將進一步分享秋冬季節的養生方式，包括飲食調養、作息安排及日常保健等，協助民眾掌握適合自己的養生方法。對於平時關心心血管健康、希望提早做好疾病預防的民眾而言，此次講座也提供了一個從中醫角度認識健康管理的機會。

「2026銀髮樂齡生活展」活動時間為上午10時至下午3時。哈仙達崗社區中心地址：1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745。銀髮樂齡生活展活動諮詢熱線：323-268-4982分機600。

精華 FAQ

  • 活動將於11月14日星期六上午10時至下午3時，在哈仙達崗社區中心舉行，地址為1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745。

  • 他將從中醫角度談心血管疾病的預防與日常保健，並說明如何透過飲食、睡眠、運動及身體調養，幫助銀髮族維持健康、降低疾病風險。

  • 文章指出，年齡增長後心血管健康更需重視，除了定期檢查血壓、血糖、血脂，也應維持規律生活、適度運動，並依體質調整飲食與作息。

世界日報 心血管疾病 銀髮族

上一則

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

下一則

營運成本面臨壓力 加大砸錢買海景酒店引發質疑

延伸閱讀

11月14日銀髮樂齡展 300伴手禮大放送

11月14日銀髮樂齡展 300伴手禮大放送
世報銀髮展 華美假期經理分享選旅行團之道

世報銀髮展 華美假期經理分享選旅行團之道
世界日報銀髮樂齡生活展 抽金山-台北機票

世界日報銀髮樂齡生活展 抽金山-台北機票
長輩走路、爬樓梯喘別當老化 醫示警排除心臟病 推八段錦溫和養生

長輩走路、爬樓梯喘別當老化 醫示警排除心臟病 推八段錦溫和養生
霜降養生別急著進補 中醫師揭「秋燥」3警訊 多吃白色食物護健康

霜降養生別急著進補 中醫師揭「秋燥」3警訊 多吃白色食物護健康
Viva 長壽中心法拉盛開幕 推廣健康壽命新理念

Viva 長壽中心法拉盛開幕 推廣健康壽命新理念

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了