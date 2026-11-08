AZKEF尹氏莊園年會 尹集成倡華人凝聚社區力量

尹氏莊園主人暨亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin）應邀出席並發表演說。（APAPA媒體部提供）

AI摘要 文章摘要整理： AZKEF於尹氏莊園舉行年度會議，尹集成呼籲華人凝聚社區力量並參與公共事務，基金會同時檢視捐款、獎學金與未來擴大公益服務方向。

2026年10月10日至11日，美國竺可楨教育基金會（American Zhu Kezhen Education Foundation，簡稱AZKEF）於北加瓦卡維爾市（Vacaville）風景秀麗的尹氏莊園（Yin Ranch）舉行年度董事會議。尹氏莊園主人暨亞太公共事務 聯盟（APAPA）創辦人尹集成 （CC Yin）應邀出席並發表演說，與教育界及公益人士交流，鼓勵華人積極參與美國公共事務，凝聚社區力量，推動教育與公益事業發展。

綠意盎然的尹莊園此次成為教育公益交流的重要場所。尹集成長期關注亞太裔社區的公共參與及青年領袖培育，他在會中分享自身經歷，指出華人除重視教育與事業發展，也應積極了解並參與美國公共事務，透過投票、社區服務及參政議政等途徑，增進對公共政策的認識，提升華人社區的代表性與影響力。

他鼓勵華人加強彼此聯繫，關心地方及各級公共事務，並重視下一代的教育與社會責任。

教育基金會深耕30載 持續拓展公益使命

竺可楨教育基金會董事長楊芳莘（Cathy Yang）致詞表示，感謝全體理事及執行團隊長期無償奉獻，基金會成立於1995年，是美國第501(c)(3)條款認定的非營利組織，30多年來持續投入教育及社會公益事業。

她指出，基金籌款雖面臨挑戰，卻是教育公益永續發展的重要基礎，未來將積極聯繫潛在捐贈者，吸引青年及專業人士加入，並透過透明管理、團隊合作及校友網絡，提升基金會的社會信任與服務能力。她提及浙江大學籌建校史博物館的計畫，期盼凝聚海內外校友力量，支持教育與文化傳承。

善款持續挹注 多元捐贈支持教育發展

基金會會長王曉丹指出，自2025年12月獲校友捐贈價值312萬美元的股票後，基金會陸續收到金幣、合格慈善分配（QCD）、捐贈者建議基金（DAF）、慈善信託及家庭基金等多元捐贈，近期更獲得一筆100萬美元善款。

王曉丹說，這些捐贈反映校友及社會各界對教育公益的支持，基金會將持續拓展企業配捐及其他合法捐贈管道。

聚焦獎學金與科技創新 擴大服務對象

會議期間，各委員會就籌款、財務、董事提名、公共傳播、產業合作及校友聯絡等工作提出報告。

獎學金委員會將提前籌備2027年獎學金及竺可楨傑出講座項目；公共事務與傳播委員會計畫改善網站及行動裝置瀏覽體驗；產業合作委員會則將持續探索企業配捐與校友合作機會。

董事會亦討論修訂章程及擴大公益使命，期望未來除服務浙江大學校友及其子女外，讓更多有需要的美國學生受惠，相關方案仍待進一步研議。

浙江大學校友、原杭州大學生物系畢業生Brandon Wang亦應邀分享人工智慧機器人、智慧醫療及跨語言溝通技術的應用前景，為教育與產業交流帶來新視角。

迎接浙大130周年 凝聚跨世代公益力量

隨著浙江大學2027年將迎來建校130周年，董事建議把握校慶契機，加強與母校、全球校友及企業家的聯繫，爭取更多教育公益資源。基金會亦計畫籌辦年度募款晚宴，持續推動獎學金與教育合作。

此次年度會議在尹氏莊園舉行，不僅促進基金會未來發展規畫，也讓教育公益人士有機會交流社區服務與公共參與經驗。

竺可楨教育基金會董事會成員在會議中。（APAPA媒體部提供）