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54.37%選民反對 鑽石吧加稅遭否決

記者楊青／鑽石吧報導
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鑽石吧市府提出的提高1%地方銷售稅Q提案（Measure Q），在期中選舉遭多數...
鑽石吧市府提出的提高1%地方銷售稅Q提案（Measure Q），在期中選舉遭多數選民反對。圖為鑽石吧市。（取自鑽石吧市臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

鑽石吧Measure Q因多數選民反對而遭否決，若通過原可為市府每年帶來約600萬元稅收，但居民對短期內再度加稅態度保留。

鑽石吧市府提出的提高1%地方銷售稅Q提案（Measure Q），在期中選舉遭多數選民反對。根據洛杉磯縣選務處截至6日公布的開票數字，反對票占54.37%。

這項提案原本希望將鑽石吧地方銷售稅再提高1個百分點，若獲通過，當地銷售稅率將從目前的10.25%提高至11.25%，市府預估每年可增加約600萬元收入，主要用於維持警務及緊急應變、道路維護、消防防災、公園及其他地方公共服務。

鑽石吧原本銷售稅率為9.75%，今年6月，洛杉磯縣Measure ER通過後，稅率已提高至10.25%。此次選舉結果顯示，雖然Q提案每消費1元只增加1分，但對經常在當地購物、用餐及消費的居民而言，仍意味日常支出增加，選民對在短時間内再次增加消費稅的態度謹慎。

洛縣選務處6日公布，鑽石吧8513位選民對Q提案投出反對票，7144選民支持，投票總數超過1萬5000人。這一數字明顯高於對市議員的投票數。

鑽石吧第一選區市議員選舉兩候選人合計約3264票，第四選區兩候選人合計約2802票，第三選區唯一候選人獲得約2285票。三個選區投票總數為8351，幾乎只有Q提案投票總數的一半。

值得注意的，此次鑽石吧反對加稅的聲音，並非集中在某一特定社區。鑽石吧五個選區全部以反對Q提案佔上風，而反對聲浪最高的選區，恰恰落在兩名華裔競選人鄧嘉猷和毛利誠競爭最為激烈的第四選區。

截至6日，現任市議員鄧嘉猷與挑戰者毛利誠的選情依然膠著，毛利誠領先約21票。

精華 FAQ

  • 根據洛杉磯縣選務處截至6日開票結果，反對票達54.37%，明顯高於支持票，因此提高1%地方銷售稅的Measure Q在期中選舉中遭到否決。

  • Measure Q原本希望再提高1個百分點，使鑽石吧地方銷售稅從目前的10.25%升到11.25%，市府估計每年可增加約600萬元，並用於警務、緊急應變、道路維護等公共服務。

  • 此次投票顯示居民對短時間內再次加稅相當謹慎，且反對聲音並未集中在單一社區，五個選區都以反對票占上風，其中第四選區的反對情況最強，也與當地市議員選戰高度重疊。

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