54.37%選民反對 鑽石吧加稅遭否決

鑽石吧市府提出的提高1%地方銷售稅Q提案（Measure Q），在期中選舉遭多數選民反對。圖為鑽石吧市。（取自鑽石吧市臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 鑽石吧Measure Q因多數選民反對而遭否決，若通過原可為市府每年帶來約600萬元稅收，但居民對短期內再度加稅態度保留。

鑽石吧 市府提出的提高1%地方銷售稅Q提案（Measure Q），在期中選舉遭多數選民反對。根據洛杉磯 縣選務處截至6日公布的開票數字，反對票占54.37%。

這項提案原本希望將鑽石吧地方銷售稅再提高1個百分點，若獲通過，當地銷售稅率將從目前的10.25%提高至11.25%，市府預估每年可增加約600萬元收入，主要用於維持警務及緊急應變、道路維護、消防防災、公園及其他地方公共服務。

鑽石吧原本銷售稅率為9.75%，今年6月，洛杉磯縣Measure ER通過後，稅率已提高至10.25%。此次選舉結果顯示，雖然Q提案每消費1元只增加1分，但對經常在當地購物、用餐及消費的居民而言，仍意味日常支出增加，選民對在短時間内再次增加消費稅的態度謹慎。

洛縣選務處6日公布，鑽石吧8513位選民對Q提案投出反對票，7144選民支持，投票 總數超過1萬5000人。這一數字明顯高於對市議員的投票數。

鑽石吧第一選區市議員選舉兩候選人合計約3264票，第四選區兩候選人合計約2802票，第三選區唯一候選人獲得約2285票。三個選區投票總數為8351，幾乎只有Q提案投票總數的一半。

值得注意的，此次鑽石吧反對加稅的聲音，並非集中在某一特定社區。鑽石吧五個選區全部以反對Q提案佔上風，而反對聲浪最高的選區，恰恰落在兩名華裔競選人鄧嘉猷和毛利誠競爭最為激烈的第四選區。

截至6日，現任市議員鄧嘉猷與挑戰者毛利誠的選情依然膠著，毛利誠領先約21票。