最在意物價 亞裔2比1挺民主黨

亞美公義促進中心全國組織總裁兼執行長John C. Yang，6日在美國社群媒體線上簡報會分析期中選舉選民調查。（Acom提供）

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示，亞裔選民最在意物價與生活成本，對民主黨支持約為共和黨的2倍，且多數不滿現任政府的通膨與移民政策。

美國期中選舉落幕，物價仍是亞裔 選民最關心議題。美國社群媒體（American Community Media，ACoM）6日舉行線上簡報會，公布2026年期中選舉民調結果。63%亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民受訪者認為，國家走錯方向，在聯邦參、眾議員及州長選舉中，投給民主黨 與共和黨 候選人的比例約為二比一。

亞美公義促進中心全國組織（AAJC）總裁兼執行長John C. Yang表示，生活成本是這群選民最關心議題，多數人不滿現任政府處理通膨、經濟及移民執法方式。

華裔受訪選民最關注的經濟問題是食品及雜貨價格，約占53%，高於整體亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民樣本的50%。其次為汽油價格（37%）、醫療及處方藥費用（36%）、水電等公用事業費用（30%）及房租、房貸等住房成本（29%）。這調查題目可複選。

Yang指出，今年上述選民偏向民主黨的幅度，與2022年、2020年及2016年較為接近。2024年不同民調則顯示，亞裔選民向共和黨移動約五至六個百分點。他認為，兩黨接觸選民的程度，可能影響投票走向。這次有54%受訪者曾接獲民主黨聯繫，38%曾接獲共和黨聯繫。

調查也顯示，46%華裔受訪選民表示，選舉期間未曾有政黨、競選團隊或其他組織聯絡他們登記或投票，高於整體樣本的40%。

移民政策方面，89%華裔受訪選民認同兼顧邊境安全、執法問責及合法移民管道，並讓符合條件的長期居民有機會入籍的制度，比例與整體樣本相同。另有八成回答相關題目的華裔選民，願意考慮以重視公平、家庭團聚及正當法律程序的方式，取代現行移民執法的做法。

這項全國調查於10月19日至11月3日訪問1萬141名在本次期中選舉投票的選民，問卷提供中文等六種語言。Yang表示，亞裔選民過去常被歸入「其他」，即使單獨列出，合併統計也容易掩蓋華裔等不同族群的差異。