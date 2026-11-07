遭ICE上銬壓制 美公民高中生骨折
加州一名20歲美國公民高中生上學時遭ICE誤認並壓制上銬，事後被指手腕骨折接受手術；ICE否認傷勢，但影片與律師說法引發爭議。
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加州一名20歲美國公民高中生上學時遭ICE誤認並壓制上銬，事後被指手腕骨折接受手術；ICE否認傷勢，但影片與律師說法引發爭議。
加州聖塔瑪麗亞市（Santa Maria）一20歲高中生，日前沿平常的路線走路上學，途中被移民暨海關執法局（ICE）探員壓倒在地、上銬帶走。該學生是美國公民，探員確認身分後將他釋放。衛報近日披露現場影片及雙方說法。ICE否認學生骨折，但該學生的律師表示，醫院紀錄顯示，他因手腕骨折接受手術。
事件發生於10月21日，當事人Erik Zepeda有影響身體反應及口語溝通障礙。他以書面接受採訪稱，當天和往常一樣走路上學，卻突然被ICE探員撲倒、戴上手銬。他說，以為會被殺，希望其他人別再遭遇同樣的事。
衛報檢視一志工拍攝的行車記錄器及手機影片。顯示兩蒙面探員下車後，從背後快步接近走在人行道上的Zepeda。其中一人碰到他的手臂，Zepeda甩開手臂，接著離開鏡頭。下一段影片中，Zepeda已臉朝下趴在草地上，遭兩探員壓制，另有三探員趕到。他隨後被帶上執法車。兩段影片之間有十多秒未拍到，志工表示，這段時間沒有看到Zepeda反抗。
據志工描述，探員開車載Zepeda一段時間後讓他下車。當時他眼部瘀青、手腕劇痛，仍走完剩下約半哩的路程。到校後，校方替他叫了救護車。
ICE表示，探員當時正執行一項針對特定對象的行動，認為Zepeda符合目標人物特徵。ICE稱，Zepeda拒絕服從指令，並握拳擺出對抗姿勢，探員因此將他制伏。ICE否認Zepeda骨折，稱他當時未要求醫療協助。Zepeda的律師則表示，醫院紀錄證實，Zepeda在事後因手腕骨折接受手術。
Zepeda的前特教老師Glenn Goldin說，Zepeda去年才鼓起勇氣自己走路上學，一直為能獨立完成這件事感到自豪。事發後，他仍心有餘悸，打算過幾周才回學校。
20歲高中生Erik Zepeda在聖塔瑪麗亞市走路上學時，被ICE探員從背後接近並壓制上銬帶走，確認身分後才釋放，過程引發外界質疑。 影片顯示兩名蒙面探員下車後快步接近，先碰到Zepeda手臂，之後他消失在鏡頭外，下一段畫面則是他臉朝下被兩名探員壓制，另有3人趕到。 ICE稱Zepeda拒絕服從指令且擺出對抗姿勢，因此依法制伏，並否認他骨折；但律師表示醫院紀錄證實他手腕骨折，且事後已接受手術。
精華 FAQ
20歲高中生Erik Zepeda在聖塔瑪麗亞市走路上學時，被ICE探員從背後接近並壓制上銬帶走，確認身分後才釋放，過程引發外界質疑。
影片顯示兩名蒙面探員下車後快步接近，先碰到Zepeda手臂，之後他消失在鏡頭外，下一段畫面則是他臉朝下被兩名探員壓制，另有3人趕到。
ICE稱Zepeda拒絕服從指令且擺出對抗姿勢，因此依法制伏，並否認他骨折；但律師表示醫院紀錄證實他手腕骨折，且事後已接受手術。
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