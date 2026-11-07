我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

遭ICE上銬壓制 美公民高中生骨折

記者朱敏梓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州聖塔瑪麗亞市一名20歲高中生步行上學途中遭ICE探員上銬帶走，探員確認他是美...
加州聖塔瑪麗亞市一名20歲高中生步行上學途中遭ICE探員上銬帶走，探員確認他是美國公民後將他釋放。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

加州一名20歲美國公民高中生上學時遭ICE誤認並壓制上銬，事後被指手腕骨折接受手術；ICE否認傷勢，但影片與律師說法引發爭議。

加州聖塔瑪麗亞市（Santa Maria）一20歲高中生，日前沿平常的路線走路上學，途中被移民暨海關執法局（ICE）探員壓倒在地、上銬帶走。該學生是美國公民，探員確認身分後將他釋放。衛報近日披露現場影片及雙方說法。ICE否認學生骨折，但該學生的律師表示，醫院紀錄顯示，他因手腕骨折接受手術。

事件發生於10月21日，當事人Erik Zepeda有影響身體反應及口語溝通障礙。他以書面接受採訪稱，當天和往常一樣走路上學，卻突然被ICE探員撲倒、戴上手銬。他說，以為會被殺，希望其他人別再遭遇同樣的事。

衛報檢視一志工拍攝的行車記錄器及手機影片。顯示兩蒙面探員下車後，從背後快步接近走在人行道上的Zepeda。其中一人碰到他的手臂，Zepeda甩開手臂，接著離開鏡頭。下一段影片中，Zepeda已臉朝下趴在草地上，遭兩探員壓制，另有三探員趕到。他隨後被帶上執法車。兩段影片之間有十多秒未拍到，志工表示，這段時間沒有看到Zepeda反抗。

據志工描述，探員開車載Zepeda一段時間後讓他下車。當時他眼部瘀青、手腕劇痛，仍走完剩下約半哩的路程。到校後，校方替他叫了救護車。

ICE表示，探員當時正執行一項針對特定對象的行動，認為Zepeda符合目標人物特徵。ICE稱，Zepeda拒絕服從指令，並握拳擺出對抗姿勢，探員因此將他制伏。ICE否認Zepeda骨折，稱他當時未要求醫療協助。Zepeda的律師則表示，醫院紀錄證實，Zepeda在事後因手腕骨折接受手術。

Zepeda的前特教老師Glenn Goldin說，Zepeda去年才鼓起勇氣自己走路上學，一直為能獨立完成這件事感到自豪。事發後，他仍心有餘悸，打算過幾周才回學校。

精華 FAQ

  • 20歲高中生Erik Zepeda在聖塔瑪麗亞市走路上學時，被ICE探員從背後接近並壓制上銬帶走，確認身分後才釋放，過程引發外界質疑。

  • 影片顯示兩名蒙面探員下車後快步接近，先碰到Zepeda手臂，之後他消失在鏡頭外，下一段畫面則是他臉朝下被兩名探員壓制，另有3人趕到。

  • ICE稱Zepeda拒絕服從指令且擺出對抗姿勢，因此依法制伏，並否認他骨折；但律師表示醫院紀錄證實他手腕骨折，且事後已接受手術。

ICE 美國公民 移民

上一則

Amerprise 11月11-12日退休節稅與房產兩場免費講座

下一則

洛新市長拉曼 政治、治安立場引關注

延伸閱讀

蓄意開車衝撞無證客致骨折 德州ICE探員被起訴

蓄意開車衝撞無證客致骨折 德州ICE探員被起訴
男子剛出獄遭ICE電擊 聖縣禁令形同虛設

男子剛出獄遭ICE電擊 聖縣禁令形同虛設
被ICE槍擊 洛網紅索賠5000萬

被ICE槍擊 洛網紅索賠5000萬
ICE擅用市有停車場 市長：再犯就告

ICE擅用市有停車場 市長：再犯就告
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
洛飛夏威夷 又見華人機場遭ICE逮捕

洛飛夏威夷 又見華人機場遭ICE逮捕

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯