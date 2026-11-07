我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

「感應支付」詐騙 用失竊金融卡付款 華男遭控重罪

記者子為／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
爾灣華男Liu Huan涉嫌利用失竊金融卡資料感應付款，購買禮卡及高價電子產品，...
爾灣華男Liu Huan涉嫌利用失竊金融卡資料感應付款，購買禮卡及高價電子產品，遭控多項重罪。禮品卡示意圖。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

兩起跨州禮卡詐騙案曝光，一名爾灣華男涉嫌用失竊金融卡感應付款洗錢，另名中國籍男子偷錄禮卡號後放回貨架，待顧客充值後盜走資金。

禮卡還沒被顧客買走，卡號就已遭人偷錄，付錢充值後，資金便可能被轉走。近期2起跨州詐騙案揭露不同手法：一中國籍男子承認偷錄卡號後將禮卡放回貨架；另一南加爾灣華男，則涉嫌利用失竊金融卡資料付款，購買禮卡及高價電子產品，遭控多項重罪。

據KSL電視台報導，家住爾灣的36歲華男劉歡（Liu Huan，音譯），11月4日在猶他州第四區法院遭起訴，面臨洗錢、持續參與非法活動、詐欺及非法使用金融卡等重罪指控。

檢方指出，這類「感應支付」（tap-to-pay）詐騙，利用手機電子錢包內儲存的失竊信用卡或金融卡資料，在商店感應付款，費用則記在遭盜用的持卡人帳上。涉案者通常存入多組卡號，分多筆交易購物，每次換用不同卡號。

劉歡會購買禮卡並往其中充值，他再將卡片資料傳給上線，由對方轉走禮卡資金。調查人員懷疑，相關犯罪組織總部設於中國，在加州及紐約設有據點，派人跨州犯案；過去一年，已有數十中國籍人士涉嫌此類詐騙。

檢方指稱，劉歡自10月1日起，曾在猶他州多座城市及其他州感應付款購物。警方逮捕他時，在車內發現數十張購買禮卡的收據、數十張禮卡，以及多件仍裝在原盒內的全新高價電子產品。

他向警方承認，曾從洛杉磯前往猶他州，購買2張合計980元的禮卡，將截圖傳給中國一聯絡人，預計獲得100元報酬。目前案件尚未定罪。

另據密蘇里東區聯邦檢察官辦公室通告，39歲中國籍男子熊亮（Liang Xiong，音譯）同於11月4日，在聖路易（St. Louis）聯邦法院認罪。他先從商店偷走禮卡，移除遮蔽序號的塗層，記下號碼後，再把卡片放回貨架，打算等顧客買卡充值後盜走資金。

認罪協議指出，熊亮今年2月至3月在多地竊取禮卡，並將動過手腳的卡片放回科羅拉多州、愛阿華州及密蘇里州的商店。他3月10日偷走15張亞馬遜禮卡，隔天又將16張先前偷走的蘋果禮卡放回另一家商店，當天遭警方逮捕。

警方在他車內查獲134張遭動手腳的禮卡，若被顧客購買並充值，總金額可達5萬8300元。不過，本案所有禮卡均在顧客購買前追回。

法院文件顯示，熊亮經墨西哥非法入境，政治庇護申請仍待審。他預定2027年2月10日接受量刑，最高面臨10年監禁及25萬元罰款，服刑後可能被遣返。國土安全調查處（HSI）提醒，購買禮卡時應留意卡片是否有遭改動或偽造的跡象。

精華 FAQ

  • 檢方指控他犯有洗錢、持續參與非法活動、詐欺及非法使用金融卡等重罪，並疑似以感應支付方式分多筆交易購物，再把禮卡資料傳給上線轉走資金。

  • 嫌犯會把偷來的信用卡或金融卡資料存入手機電子錢包，在商店以 tap-to-pay 付款，費用記在被盜持卡人帳上，並常用多組卡號分批購物以降低風險。

  • 他先偷走禮卡、刮除遮蔽層並記下序號，再放回貨架等顧客充值後盜用資金；警方在他車內查獲134張動過手腳的禮卡，均在售出前追回。

詐騙 禮卡 爾灣

上一則

華婦突罹癌申白卡遭拒 3天逆轉

下一則

研究：天天沖冷水澡3個月預防感冒 生病天數減26%

延伸閱讀

華男經營神秘倉庫 涉洗錢4600萬

華男經營神秘倉庫 涉洗錢4600萬
無數網購品寄奶茶店再轉運 6亞裔涉詐騙被捕

無數網購品寄奶茶店再轉運 6亞裔涉詐騙被捕
芝加哥2男涉盜刷外州糧食券近3000萬元 司法部起訴

芝加哥2男涉盜刷外州糧食券近3000萬元 司法部起訴
洩露6000女私密照並勒索 華男認罪

洩露6000女私密照並勒索 華男認罪
騙取U簽證 數千人付費演搶劫 主謀落網判刑

騙取U簽證 數千人付費演搶劫 主謀落網判刑
曾詐騙174美國公民 中國籍男子從荷蘭引渡至美受審

曾詐騙174美國公民 中國籍男子從荷蘭引渡至美受審

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯