兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鼎泰豐第三代楊艾倫與楊艾伯特獲頒家族傳承獎，回顧在餐廳長大的歷程，並強調守住傳統台味，同時承諾面對成本壓力將盡量不調漲價格。

鼎泰豐 年輕一代接棒，繼承傳統同時積極進取。鼎泰豐第三代接班人、創始人楊秉彝的孫子楊艾倫（Aaron Yang）與楊艾伯特（Albert Yang）5日代表鼎泰豐領取亞裔 名人堂「全球家族傳承獎」（Global Family Legacy Inductee）。他們說，小時候帶小籠包去學校被同學笑，但現在帶鼎泰豐食物作為午飯便當，已成為很酷的事。面對餐飲業成本上漲及經濟前景不明，他們向消費者承諾，盡最大努力不調漲價格。

弟弟楊艾伯特表示，他們全家對能夠接受這個獎項感到非常榮幸，這對他們來說意義非凡。回想當年，兄弟兩人是在餐廳裡長大，那時鼎泰豐在美國還只有亞凱迪亞 一家分店。放學後他們會直接被送到餐廳，在餐廳裡寫功課、做作業，一路看著品牌發展到今天的規模。這是一段非常美好的旅程，他們非常自豪能夠代表正宗的中式台灣料理，將這份美食文化傳承下去。

他最喜歡的鼎泰豐單品是豬肉小籠包，他們製作小籠包的方式非常講究，堅持傳統工法，而按照傳統方式製作需要花費很多時間。希望始終忠於品牌的根源，不失去傳統，並且能夠將這項技藝一代一代傳承下去。小籠包對他們來說，是一道非常特別的料理，也是鼎泰豐最具代表性的招牌產品。

哥哥楊艾倫最愛紅燒牛肉麵，他說，這是一道比較容易被忽略，但其實非常值得嘗試的料理。紅燒牛肉麵可以說是台灣的國民美食。去台灣會發現，幾乎每個街角都能找到不同版本的紅燒牛肉麵。他認為鼎泰豐的紅燒牛肉麵做得非常好，牛肉非常軟嫩，湯頭也很有風味，是一道很值得推薦的料理。他也很喜歡小黃瓜沙拉。

兄弟兩人都認同不要害怕人生中充滿挑戰時刻的信條，他們認為，人在最不舒服、困難的時候，往往也是成長最多的時候，要學會適應不舒服的環境，因為那正是讓自己成長最多的地方。每一次取得大進步，往往都是因為從錯誤中學到東西，不要只在意錯誤本身，而是專注思考如何從中成長及如何讓下次做得更好。

面對整體餐飲產業景氣不是特別理想的現況，楊艾伯特表示，鼎泰豐最大特色之一是價格親民、容易讓消費者接受，目前鼎泰豐在美國平均消費金額大約是每人40至45元。考量到其所提供的用餐體驗、餐廳氛圍及整體餐廳建置成本，他認為在這樣的價格區間，其他餐廳很難提供相同水準的體驗。雖然業務一年比一年穩健，經營狀況相當健康，但他們依然會持續努力，盡可能提升營運效率，希望能夠將這些效率所帶來的價值回饋給顧客，盡最大努力不要調漲價格。

鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子楊艾倫（Aaron Yang，左）與楊艾伯特（Albert Yang）代表鼎泰豐領取亞裔名人堂全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）