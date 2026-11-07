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洛新市長拉曼 政治、治安立場引關注

記者張庭瑜╱綜合報導
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都市規畫師出身的拉曼（Nithya Raman）以住房及遊民政策為核心政見，擊敗...
都市規畫師出身的拉曼（Nithya Raman）以住房及遊民政策為核心政見，擊敗現任市長貝斯，將成為洛杉磯新任市長。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

拉曼從都市規畫師成為洛杉磯市長，因住房政策與民主社會主義背景受矚目，但其溫和左派立場、黨內分歧及對警局態度，使她上任前即引發高度爭議。

六年前還是洛杉磯政壇新人的拉曼（Nithya Raman），如今將成為美國第二大城市的市長。這位都市規畫師出身的民主社會主義者，延續2020年首次參選市議員便扳倒現任者的政治歷程。她雖具有民主社會主義背景，卻不完全認同左派政治路線，甚至多次與盟友發生分歧。她的當選，也讓洛市警局感到緊張。

英國衛報報導，拉曼的政治崛起，經常被拿來與紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）比較。隨著她勝選，美國人口最多的兩座城市紐約與洛杉磯，以及首都華府，都將由具有民主社會主義背景的市長領導。不過，拉曼與曼達尼的政治理念不完全相同，她與美國民主社會主義者組織（DSA）的關係也相當複雜。拉曼原是一名都市規畫師，2019年加入洛杉磯民主社會主義者組織（DSA-LA）。她曾表示，加入並非出於意識形態，而是因該組織當時是少數認真討論洛杉磯住房負擔問題的團體之一。

民主社會主義重視公共服務、勞工權益及財富分配，部分支持者更主張改造資本主義制度。不過，據浮華世界（Vanity Fair）報導，拉曼更認同北歐式社會民主模式，支持在政府規範下維持自由市場經濟，與美國民主社會主義部分反資本主義成員有所不同。住房政策是拉曼的核心政見。她主張增加各類住宅供給，並提出將洛杉磯每年新建住房數量提高至目前三倍。

拉曼2020年首次參選市議員，就擊敗尋求連任的民主黨時任市議員，成為17年來首位成功挑戰現任的新人，也是首位獲DSA背書並當選洛杉磯公職的候選人。

拉曼與好萊塢進步派關係密切，曾在反性騷擾組織「時代到了」（Time's Up）擔任娛樂事務主管。此次選舉獲Mindy Kaling、Adam Scott等演藝人士及好萊塢編劇工會支持，她的丈夫Vali Chandrasekaran也是資深電視編劇。

不過，拉曼與左派陣營的關係時有起伏。此次市長選舉，另外三名具有民主社會主義背景的市議員均支持貝斯。DSA-LA初選時也未背書拉曼，直到她晉級決選才表態支持。雙方過去曾因拉曼在巴勒斯坦議題上立場搖擺，並於2024年接受親以色列民主黨俱樂部背書而發生衝突。

據洛杉磯時報報導，DSA全國政治委員會11月初甚至投票表決是否撤銷背書，最後以14比13的些微差距決定維持支持。

拉曼對警局的態度也有變化，2020年競選市議員期間，拉曼曾主張削減警察經費，但兩年後在市議員任內反而支持增加警局預算。拉曼在市長選戰中曾誓言要開除洛市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）。拉曼與洛市警局關係不佳，一名資深警員向加州郵報表示，拉曼的當選，是公共安全的噩夢。

洛市警察工會領袖之一Jamie McBride接受NBC電視台採訪時表示，拉曼當選市長，要做好迎接世界末日（Armageddon）的準備。

對於外界將她與曼達尼比較，拉曼表示，曼達尼是當前美國最受歡迎的政治人物之一，能與他相提並論令她感激，但她強調：「我不一樣，我就是我自己。」

精華 FAQ

  • 她以住房負擔與增加住宅供給作為核心政見，2020年首次參選市議員就擊敗現任者，建立改革派形象，加上獲好萊塢進步人士支持，因而一路走高。

  • 她雖加入DSA-LA並獲背書當選，但她自認更接近北歐式社會民主，與組織內反資本主義派並不一致，且曾因巴勒斯坦議題與親以色列背書引發爭議。

  • 她曾主張削減警察經費，後來又支持增加預算，並在市長選戰中誓言開除警局局長；因此警界擔心她上任後將大幅改變治安政策與警局權力。

華府 洛杉磯 曼達尼

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