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防冬雨氾濫 洛縣每戶可領25免費沙袋

記者楊青／洛杉磯報導
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洛縣消防局將從11月7日本周末起至11月28日，在縣內十多個地點舉辦免費沙袋發放...
洛縣消防局將從11月7日本周末起至11月28日，在縣內十多個地點舉辦免費沙袋發放活動，民眾每戶最多可領取25個已填裝好的沙袋。（記者楊青／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯縣因應冬雨季來臨，將在多個地點免費發放沙袋，每戶最多25個，同時提醒居民及早清理排水、準備防災用品與警報通知。

隨著南加進入冬天雨季，洛杉磯縣積極備戰可能到來的強降雨及連續風暴。洛杉磯縣消防局（LACoFD）將從7日起至28日，在縣內十多個地點發放免費沙袋，每戶最多可領取25個已填裝好的沙袋，做好住宅及財產預防積水、泥流及洪水侵襲準備。

根據洛縣消防局公布的活動時間表，沙袋發放分別安排在11月7日、14日、21日、23日及28日，地點包括洛杉磯市、天普市及波莫那等地。更多詳細地點，請見圖片。

洛縣消防局公布時間表，沙袋發放分別安排在11月7日、14日、21日、23日及28...
洛縣消防局公布時間表，沙袋發放分別安排在11月7日、14日、21日、23日及28日，地點包括洛杉磯市、天普市及波莫那等地。（洛縣消防局提供）

其中最靠近華人聚居區的地點及時間如下：11月21日上午9時至下午2時，164 South Walnut Ave., San Dimas, CA 91773；11月21日中午12時至下午2時，5946 North Kauffman Ave., Temple City, CA 91780；11月23日上午10時至中午12時，10630 South Mills Ave., Whittier, CA 90604；11月28日上午9時至下午1時，18-A Village Loop Rd., Pomona, CA 91766。

消防局表示，每位居民最多可領取25個已經填裝好的沙袋，部分發放地點也提供免下車領取（Drive-up）服務，方便居民直接開車前往。民眾前往前，應留意各站不同的開放時間，並儘早領取，以免臨近風暴來臨時供應不足。

除準備沙袋，洛杉磯縣也提醒居民，應提前檢查住宅周圍排水設施，包括清理屋頂排水溝、落水管及路邊排水口，避免落葉和垃圾堵塞排水系統；檢查屋頂是否有破損或漏水，並確保汽車雨刷、煞車及輪胎維持良好狀態。

家中也應準備基本緊急用品，包括飲用水、食物、手電筒及必要藥品，並將寵物的需要一併納入防災計畫。居住在容易發生洪水或山坡土石流地區的民眾，則應提早了解洪水保險的保障範圍，不要等到風暴來臨才開始準備。

洛杉磯縣提醒，民眾應事先登記接收緊急警報，掌握天候及災害最新資訊。更多冬季風暴準備及防災資訊，可瀏覽洛杉磯縣防災網站ready.lacounty.gov/rain。

精華 FAQ

  • 洛縣消防局安排在11月7日、14日、21日、23日及28日分批發放，民眾需留意各站不同開放時段，並盡早前往領取，避免風暴逼近時供應不足。

  • 每戶最多可領取25個已填裝好的沙袋，主要用於防範住宅與財產遭受積水、泥流以及洪水侵襲，部分地點還提供Drive-up免下車領取服務。

  • 洛縣建議先清理屋頂排水溝、落水管與路邊排水口，檢查屋頂是否漏水，並確認車輛雨刷、煞車與輪胎狀況，同時備妥飲水、食物、手電筒、藥品與寵物需求。

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