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華婦突罹癌申白卡遭拒 3天逆轉

記者劉子為／洛杉磯報導
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一位單親華人母親罹癌後申請白卡遭拒，經華埠服務中心協助補正資料，在臨時保障到期前...
一位單親華人母親罹癌後申請白卡遭拒，經華埠服務中心協助補正資料，在臨時保障到期前順利銜接。圖為華埠服務中心。（記者子為／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

一名綠卡華裔單親母親罹癌後自行申請白卡遭拒，華埠服務中心補齊文件並改由正確程序送件，3天內獲批，讓她治療不中斷。

只替孩子辦白卡，自己原想靠工作生活，一位單親華人母親卻突然查出癌症，需要醫療補助。醫院先幫她取得臨時保障，她再自行上網申請白卡，卻遭拒絕。華埠服務中心介入後，三個工作天內協助她獲批，在臨時白卡到期前接上保障。

華埠服務中心社會服務部個案經理Sophia Leung分享，這位母親持有綠卡，原先只替孩子申請加州白卡（Medi-Cal），沒有為自己申請。後來她查出罹患癌症，醫療開支隨之增加，醫院協助她取得有效至2026年10月31日的臨時白卡，讓她開始接受治療，並提醒她須在期限前提出申請，銜接後續保障。

她隨後自行登入BenefitsCal網站，另交一份新的白卡申請，卻遭到拒絕。一邊是已經開始的癌症治療，一邊是即將到期的臨時保障，她只能向中心求助。個案經理了解其情況後，發現她在申請時上傳的文件不足，而且沒有透過原有的家庭個案，提出為其他成員申請白卡的要求。

Leung表示，中心協助準備用於添加白卡新成員的MC 371表格，附上身分證、綠卡副本、收入證明及醫療報告，再直接交由相關白卡部門主管跟進。正確的申請方式與完整文件，減少了核查時間，三個工作天內便收到獲批回覆。

由於及早求助，這位母親的臨時白卡尚未到期，治療沒有中斷，也未因這段申請過程而需要自付醫療費。Leung提醒，若等福利中斷後才處理，往往還需時間跟進，受影響的仍是申請人。

Leung指出，申請白卡被拒的原因，有時可能在收入情況。她說，部分華人客戶領現金收入或從事自僱工作，沒有一般薪資單，每月收入又不固定，不知道如何填寫。

例如Uber司機收到的平台款項，看似不少，但油費及其他營業支出如何處理、收入波動如何說明，都可能讓申請人困惑。中心一般會請他們聯絡會計師整理損益表，再配合自我聲明，讓審核人員有資料可核實收入狀況。

另一些居民則因身分顧慮，尚未申請就先卻步。Leung觀察，有人擔心申領白卡或加州糧食券（CalFresh），會影響日後綠卡申請，即使生活困難、生病，也不敢求助。中心會建議他們向移民律師了解個人情況，並提供法律援助機構的聯絡方式。

對長者及不諳英語的居民而言，尋求協助本身也不容易。她表示，部分客戶不會開車，不知道該向哪個部門詢問，收到政府信件便寢食難安。

Leung表示，「我們眼中的小問題，於一些申請者而言，可能是災難性的。」她提醒，尤其需要持續治療的人，應及早求助，避免申請卡關影響醫療保障。

精華 FAQ

  • 她先前只替孩子辦白卡，自己沒有納入家庭個案，後來罹癌後自行在BenefitsCal重新申請，但上傳文件不足，且申請方式不正確，因此遭到拒絕。

  • 中心協助她填寫MC 371表格，補上身分證、綠卡、收入證明與醫療報告，並直接交由白卡部門主管跟進，縮短核查時間，3個工作天內就收到核准。

  • 常見問題包括收入申報不清、自僱或現金收入難以證明，以及擔心申請白卡或CalFresh影響綠卡。中心建議及早找社福機構或移民律師協助。

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