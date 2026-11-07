政府審核福利已交AI把關 應留意盲區

申請政府福利，上傳的薪資單、身分證明，已可能經AI核驗；協助居民申請福利的工作人員，也開始試用AI填表助手。示意圖。（ChatGPT生成）

AI摘要 文章摘要整理： 政府與社福機構正逐步以AI協助核驗福利文件、找出申請差異並簡化填表流程，但涉及資產資格或複雜個案時，仍必須保留人工審查與查證。

申請政府福利，上傳的薪資單、身分證明，已可能經人工智慧 （AI）核驗；協助居民申請福利的工作人員，也開始試用AI填表助手。這些工具能減少重複輸入、找出資料矛盾，但遇到複雜個案，仍需要真人跟進。

加州 全保（Covered California）今年8月發布的指南顯示，其智慧文件處理系統使用Google Document AI，核驗收入、身分及合法居留等證明。若文件與申請內容不一致，系統會提示，並保留人工審查流程。

加州全保另在今年3月提交聯邦的文件中說明，系統支援超過25種文件，包括薪資單、報稅表及福利證明信，透過機器學習辨識不一致之處，將可疑文件標記供人工審查。

資深會計師葉俊麟在近期一場以AI運用為主題的分享中指出，人工智慧結合房產、車輛及財務紀錄，可能幫助政府找出申報內容與實際生活狀況的落差。他也提到，有些人擁有不少資產，卻同時申領白卡等福利，應留意自己是否符合資格。

有房、有存款是否影響白卡，仍須看適用規則。洛縣公共社會服務局（DPSS）說明，今年起，部分65歲以上、身心障礙或需要長期照護等族群，申請及續期須提供資產資料，單人可計算資產上限為13萬元；自住房、主要車輛等不計入。

聯邦也已使用AI監督資金。衛生及公共服務部（HHS）5月宣布，以AI分析全美50州至少五年的審計資料，追查長期未改善的缺失。這項措施針對各州及受補助機構，與直接決定個人福利資格不同。

AI也能協助民眾取得福利。Nava Labs於10月28日公布，與河濱縣兒童及家庭委員會、非營利組織Amplifi合作的填表助手，可協助填入申請資料。工作人員能隨時接手、更正內容；工具不能自行提交申請，最後仍須由真人審閱送出。

華埠服務中心（CSC）社會服務部個案經理Sophia Leung表示，隨著AI逐步介入福利服務，第一線仍有不少華人居民需要真人協助。中心多數客戶會親自到場，由工作人員在線填表；智能系統可以提示錯漏、預填部分僱主資訊等功能，能幫助節省不少時間。

至於被視為AI常見應用的聊天工具，她認為，面對複雜問題，回答仍可能不夠具體。她曾在紅藍卡（Medicare）相關網站詢問申請資格，再追問綠卡持有人是否需要有效中國護照作身分證明，工具卻只建議聯絡社會安全局。她表示，回答未必錯，卻沒有解決疑問，工作人員仍須另外查證。