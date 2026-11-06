慶生跳完「活著」 97歲翁猝然離世

97歲的Vito在自己的萬聖節主題生日派對上，隨著音樂起舞。（取自TikTok／BakedSocal）

AI摘要 文章摘要整理： 加州97歲老翁Vito在生日派對上隨音樂熱舞，卻在親友歡唱後不久猝然離世；鄰居說他直到最後一刻都盡情享受人生，影片也在TikTok引發關注。

歌名是「活著」，卻成了他人生最後的舞曲。加州 97歲老翁Vito日前在生日派對上，隨著迪斯可經典歌曲「Stayin' Alive」開心起舞，不料親友唱完生日快樂歌後不久，他便猝然離世。為他籌辦派對的鄰居回憶，他直到生命最後一刻，仍盡情享受生活。

加州郵報4日報導，Vito的鄰居、洛杉磯 24歲烘焙師Eden Malinoff依照他的心願，為他舉辦萬聖節 主題生日派對。她2日在TikTok分享的影片中，Vito身穿黑色襯衫與長褲，隨著Bee Gees演唱的這首1970年代經典歌曲拍手、搖擺，臉上滿是笑容。

Malinoff說，她曾詢問Vito長壽祕訣，對方幽默回答：「永遠不要喝廉價的酒。」她因此特別用紅酒製作巧克力蛋糕，為他慶生。雖然與多數朋友相差數十歲，Vito仍是朋友圈中的重要成員，也是派對上最活躍的人，連24歲的Malinoff都跟不上他的步調。

「他直到生命最後一刻，都盡情享受生活。」Malinoff表示，從Vito身上學到最重要的事，就是不要讓年齡限制自己。對於派對突如其來的變故，她形容Vito以戲劇性的方式告別人生，但若能選擇離世的方式，或許他正希望在所愛的人陪伴下，在大家共同慶祝他漫長人生的時刻離開。Vito的摯友隨後在社媒證實死訊，透露他生前有些健康問題，但親友並不知道病情如此嚴重。友人表示，Vito是在最喜愛的音樂聲中平靜離世。報導未提及確切死因及居住城市。報導指出，Malinoff發布的紀念影片已在TikTok累積950萬次觀看。她在貼文中以「傳奇人物」形容Vito，祝願他安息。

儘管與多數賓客相差數十歲，Vito仍是派對上最活躍的人。（取自TikTok／BakedSocal）

Vito在派對上拍手、搖擺，與賓客一同慶生。（取自TikTok／BakedSocal）