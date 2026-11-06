慶生跳完「活著」 97歲翁猝然離世
加州97歲老翁Vito在生日派對上隨音樂熱舞，卻在親友歡唱後不久猝然離世；鄰居說他直到最後一刻都盡情享受人生，影片也在TikTok引發關注。
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加州97歲老翁Vito在生日派對上隨音樂熱舞，卻在親友歡唱後不久猝然離世；鄰居說他直到最後一刻都盡情享受人生，影片也在TikTok引發關注。
歌名是「活著」，卻成了他人生最後的舞曲。加州97歲老翁Vito日前在生日派對上，隨著迪斯可經典歌曲「Stayin' Alive」開心起舞，不料親友唱完生日快樂歌後不久，他便猝然離世。為他籌辦派對的鄰居回憶，他直到生命最後一刻，仍盡情享受生活。
加州郵報4日報導，Vito的鄰居、洛杉磯24歲烘焙師Eden Malinoff依照他的心願，為他舉辦萬聖節主題生日派對。她2日在TikTok分享的影片中，Vito身穿黑色襯衫與長褲，隨著Bee Gees演唱的這首1970年代經典歌曲拍手、搖擺，臉上滿是笑容。
Malinoff說，她曾詢問Vito長壽祕訣，對方幽默回答：「永遠不要喝廉價的酒。」她因此特別用紅酒製作巧克力蛋糕，為他慶生。雖然與多數朋友相差數十歲，Vito仍是朋友圈中的重要成員，也是派對上最活躍的人，連24歲的Malinoff都跟不上他的步調。
「他直到生命最後一刻，都盡情享受生活。」Malinoff表示，從Vito身上學到最重要的事，就是不要讓年齡限制自己。對於派對突如其來的變故，她形容Vito以戲劇性的方式告別人生，但若能選擇離世的方式，或許他正希望在所愛的人陪伴下，在大家共同慶祝他漫長人生的時刻離開。Vito的摯友隨後在社媒證實死訊，透露他生前有些健康問題，但親友並不知道病情如此嚴重。友人表示，Vito是在最喜愛的音樂聲中平靜離世。報導未提及確切死因及居住城市。報導指出，Malinoff發布的紀念影片已在TikTok累積950萬次觀看。她在貼文中以「傳奇人物」形容Vito，祝願他安息。
Vito是在鄰居為他舉辦的萬聖節主題生日派對上，隨著Bee Gees的經典歌曲Stayin' Alive開心起舞後，不久便猝然離世，場面相當戲劇化。 派對由洛杉磯24歲烘焙師、也是Vito鄰居的Eden Malinoff依照他的心願籌辦，還特地做了紅酒巧克力蛋糕，並拍下他跳舞的紀念影片。 親友形容Vito直到生命最後一刻都在享受生活，且離世時仍在最喜愛的音樂聲中平靜離開；影片曝光後在TikTok累積950萬次觀看。
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Vito是在鄰居為他舉辦的萬聖節主題生日派對上，隨著Bee Gees的經典歌曲Stayin' Alive開心起舞後，不久便猝然離世，場面相當戲劇化。
派對由洛杉磯24歲烘焙師、也是Vito鄰居的Eden Malinoff依照他的心願籌辦，還特地做了紅酒巧克力蛋糕，並拍下他跳舞的紀念影片。
親友形容Vito直到生命最後一刻都在享受生活，且離世時仍在最喜愛的音樂聲中平靜離開；影片曝光後在TikTok累積950萬次觀看。
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