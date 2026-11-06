我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

慶生跳完「活著」 97歲翁猝然離世

記者張庭瑜／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
97歲的Vito在自己的萬聖節主題生日派對上，隨著音樂起舞。（取自TikTok／...
97歲的Vito在自己的萬聖節主題生日派對上，隨著音樂起舞。（取自TikTok／BakedSocal）

AI摘要

文章摘要整理：

加州97歲老翁Vito在生日派對上隨音樂熱舞，卻在親友歡唱後不久猝然離世；鄰居說他直到最後一刻都盡情享受人生，影片也在TikTok引發關注。

歌名是「活著」，卻成了他人生最後的舞曲。加州97歲老翁Vito日前在生日派對上，隨著迪斯可經典歌曲「Stayin' Alive」開心起舞，不料親友唱完生日快樂歌後不久，他便猝然離世。為他籌辦派對的鄰居回憶，他直到生命最後一刻，仍盡情享受生活。

加州郵報4日報導，Vito的鄰居、洛杉磯24歲烘焙師Eden Malinoff依照他的心願，為他舉辦萬聖節主題生日派對。她2日在TikTok分享的影片中，Vito身穿黑色襯衫與長褲，隨著Bee Gees演唱的這首1970年代經典歌曲拍手、搖擺，臉上滿是笑容。

Malinoff說，她曾詢問Vito長壽祕訣，對方幽默回答：「永遠不要喝廉價的酒。」她因此特別用紅酒製作巧克力蛋糕，為他慶生。雖然與多數朋友相差數十歲，Vito仍是朋友圈中的重要成員，也是派對上最活躍的人，連24歲的Malinoff都跟不上他的步調。

「他直到生命最後一刻，都盡情享受生活。」Malinoff表示，從Vito身上學到最重要的事，就是不要讓年齡限制自己。對於派對突如其來的變故，她形容Vito以戲劇性的方式告別人生，但若能選擇離世的方式，或許他正希望在所愛的人陪伴下，在大家共同慶祝他漫長人生的時刻離開。Vito的摯友隨後在社媒證實死訊，透露他生前有些健康問題，但親友並不知道病情如此嚴重。友人表示，Vito是在最喜愛的音樂聲中平靜離世。報導未提及確切死因及居住城市。報導指出，Malinoff發布的紀念影片已在TikTok累積950萬次觀看。她在貼文中以「傳奇人物」形容Vito，祝願他安息。

儘管與多數賓客相差數十歲，Vito仍是派對上最活躍的人。（取自TikTok／Ba...
儘管與多數賓客相差數十歲，Vito仍是派對上最活躍的人。（取自TikTok／BakedSocal）

Vito在派對上拍手、搖擺，與賓客一同慶生。（取自TikTok／BakedSoc...
Vito在派對上拍手、搖擺，與賓客一同慶生。（取自TikTok／BakedSocal）

精華 FAQ

  • Vito是在鄰居為他舉辦的萬聖節主題生日派對上，隨著Bee Gees的經典歌曲Stayin' Alive開心起舞後，不久便猝然離世，場面相當戲劇化。

  • 派對由洛杉磯24歲烘焙師、也是Vito鄰居的Eden Malinoff依照他的心願籌辦，還特地做了紅酒巧克力蛋糕，並拍下他跳舞的紀念影片。

  • 親友形容Vito直到生命最後一刻都在享受生活，且離世時仍在最喜愛的音樂聲中平靜離開；影片曝光後在TikTok累積950萬次觀看。

萬聖節 加州 洛杉磯

上一則

同樣花百元在加州最不值錢 中部相當115元價值

下一則

聖市議員一選完 吳程遠夫婦清2000看板

延伸閱讀

33歲男星驚傳猝逝 鬧鐘響沒起床 母親進房驚見已無呼吸

33歲男星驚傳猝逝 鬧鐘響沒起床 母親進房驚見已無呼吸
41歲古風歌手吾恩抗癌7年病逝 魔道祖師「忘羨」成絕響

41歲古風歌手吾恩抗癌7年病逝 魔道祖師「忘羨」成絕響
娶胡錦40年從惹議到佳話 台視前新聞主播顧安生83歲逝

娶胡錦40年從惹議到佳話 台視前新聞主播顧安生83歲逝

吳奇隆56歲慶生哭了 鏡頭外疑劉詩詩笑聲 婚變傳聞再掀議

吳奇隆56歲慶生哭了 鏡頭外疑劉詩詩笑聲 婚變傳聞再掀議
顧安生早留筆記本交代後事 胡錦淚曝丈夫最後時刻2字遺言

顧安生早留筆記本交代後事 胡錦淚曝丈夫最後時刻2字遺言
不是基因 美國105歲婦人分享這些長壽秘訣

不是基因 美國105歲婦人分享這些長壽秘訣

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰