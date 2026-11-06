世報銀髮展 華美假期經理分享選旅行團之道

華美假期(APEX Travel)經理Angela格格，將與民眾分享銀髮族如何挑選價格合理、行程舒適又有保障的旅行團。（世界日報活動組）

AI摘要 文章摘要整理： 世界日報銀髮展邀華美假期經理分享銀髮族挑選旅行團技巧，強調行程舒適、健康準備與專業服務，並提供多種適合長者的旅遊與生活資訊。

由世界日報 主辦的「2026銀髮樂齡生活展」將於11月14日(周六)在哈仙達岡社區中心登場，現場特別邀請到華美假期(APEX Travel)經理Angela格格，與民眾分享銀髮族 如何挑選價格合理、行程舒適又有保障的旅行團，讓大家出門遊玩更安心。

Angela觀察，隨著生活水平提高與健康觀念改變，旅行早已不再是年輕人的專利。越來越多長者在退休後重新整理行囊，去看看年輕時沒有時間看的風景，感受不同城市的文化與生活。

談到選團心得，Angela指出，長者旅行首先要考慮的不是「去了多少地方」，而是「走得舒不舒服」。適合銀髮族的行程不宜過度緊湊，應減少連續爬山、登高等耗費體力的活動，每天保留適當休息時間，並講求住宿舒適、交通便利，景點之間距離合理。

她也提醒，出發前身體狀況同樣不能忽視。患有高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性病的長者，遠行前可先與醫生討論目的地與活動強度，並備妥足夠的日常藥物及基本醫療資料；長途旅行期間也要注意補充水分，適時起身活動、伸展身體。

Angela建議，選擇旅行團時應挑選具有帶領長者經驗的旅遊公司，貼心周到的服務與耐心的態度最為重要。與其追求「景點最多、價格最低」，不如選擇節奏較慢的文化深度遊、美食休閒遊或城市度假，以及住宿條件較好、步行量適中的精品小團，更能讓長者真正享受旅程。

「退休不是生活的終點，而是終於有時間按照自己的節奏生活。」Angela表示，年輕時為工作奔波、為家庭操心，到了人生下半場，若身體條件允許，不妨給自己一些時間走出去。走進陌生城市、品嚐從未吃過的地方菜、與旅途中結識的朋友聊聊天，都可能成為晚年生活裡新的美好記憶。當天講座也將介紹多項適合長者的經濟實惠行程，包括帝王體驗之旅及東南亞、日韓郵輪等，供民眾參考。

除了旅遊分享，活動當天還邀請南加州園藝達人許希聖(花哥)分享種植阿肯色黑蘋果的趣味故事，中醫師介紹預防心血管疾病的養生資訊，以及多家保險公司提供來年健保新制解說與免費諮詢。現場並準備300份伴手禮袋於開場時發放(先到先得，送完為止)，還有好禮大抽獎，歡迎民眾一同前來共襄盛舉。

活動時間為上午10時至下午3時，免費參加、免費停車、無須報名。哈仙達岡社區中心地址：1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745。銀髮樂齡生活展活動諮詢熱線：323-268-4982分機600。