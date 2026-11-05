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阿市印裔Sahu 緊追黃佳欣

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
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阿罕布拉市華裔候選人黃佳欣（Amy J. Wong）以57.72%得票率領先。圖...
阿罕布拉市華裔候選人黃佳欣（Amy J. Wong）以57.72%得票率領先。圖為她此前分享本報對她的採訪。（取自黃佳欣IG）

AI摘要

文章摘要整理：

阿罕布拉市第一選區市議員選舉開票中，華裔候選人黃佳欣暫以57.72%領先印度裔對手Sahu，但因仍有選票未計完，結果尚未確定。

南加華人聚集的阿罕布拉市市議員選舉，截至4日下午的開票結果，華裔候選人黃佳欣（Amy J. Wong）以57.72%得票率，領先印度裔對手Ranajit（Ron）Sahu的42.28%。由於選票仍在陸續統計，選舉結果尚未正式確認。從移民家庭長大、畢業於柏克萊加大，到多年投入公共衛生及社區服務，黃佳欣希望將自己對一般家庭生活處境的理解，帶進地方政府，為居民爭取更好的生活環境。

黃佳欣在第一波開票結果出爐後，就以57.72%的得票率暫時領先，並對初步結果感到鼓舞。她提到，這次競選主要依靠社區基層募款，並在志工、鄰居及社區居民支持下，一步步克服競選過程中的挑戰。

黃佳欣也特別感謝所有投票、擔任志工、捐款及支持她的居民，表示沒有大家的幫助，就不可能走到今天。隨著後續開票結果陸續公布，她也會持續向社區更新選舉進展。

事實上，這場選戰原本一度可能沒有對手。第一選區現任市議員黃幼平（Katherine Lee）原本有意競選連任，但因未在期限內完成提名文件，最終未能取得參選資格。黃幼平已擔任兩屆市議員。她退出後，第一選區原本只剩黃佳欣一名候選人，依照相關規定，可能直接當選。

不過，曾經退出選戰的Sahu隨後重新提交提名文件，在延長期限內取得參選資格，讓選戰再度形成兩人對決。目前黃佳欣與Sahu僅差504票。

精華 FAQ

  • 截至4日下午，黃佳欣以57.72%得票率暫時領先Sahu的42.28%，兩人票數差距約504票，但選票仍在持續統計，選舉結果尚未正式確認。

  • 因現任市議員黃幼平原本要競選連任，卻未在期限內完成提名文件而失去資格，當時第一選區只剩黃佳欣一名候選人，依規定有可能直接當選。

  • 黃佳欣強調自己來自移民家庭，具柏克萊加大背景，並有多年公共衛生與社區服務經驗；她也表示，這次選戰主要靠社區基層募款、志工和鄰居支持。

阿罕布拉 華人 印度

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