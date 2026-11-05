得票差距小 鑽石吧市議員兩選區膠著

尋求連任的鑽石吧第4選區市議員華裔競選人鄧嘉猷（2排右4）和太太李敏妮（右3）感謝義工和支持者。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鑽石吧市議會選舉第4選區出現膠著逆轉，毛利成以15票暫領先鄧嘉猷；第1選區差距也僅85票，第3選區周柏華則無對手當選。

鑽石吧 市議員選情膠著，第4選區華裔 候選人鄧嘉猷與毛利成正面交鋒；尋求連任的現任市議員鄧嘉猷在3日晚的初期開票一路領先，但選情4日出現逆轉。截至洛杉磯 縣選務處11月4日下午公布的計票結果，挑戰者毛利成暫以15票微幅領先鄧嘉猷，雙方差距極小。該市第1區的兩競選人目前得票相差也不到100張，選情同樣緊張。另一華裔、第3區競選人周柏華（Andrew Chou）無對手已勝選。

此次鑽石吧市議會選舉，第4選區是華裔選民關注的焦點之一。現任市議員鄧嘉猷尋求連任，毛利成則是二度挑戰，競爭異常激烈。從初步開票結果看，鄧嘉猷一度取得領先，但隨著郵寄選票及其他尚待統計的選票陸續計入，兩人的票數逐漸拉近，毛利成後來居上，目前暫時領先。

根據洛杉磯縣選務處公布的資料，第4選區目前呈現極為接近的競爭態勢，15票的差距意味著後續計票仍可能改變兩人排名。由於選務處仍在繼續選票統計，兩候選人都還需要等待正式計票完成。

相較第4選區的激烈競爭，第3選區選情則相對單純。華裔候選人周柏華沒有其他競爭者，順利取得該選區市議員席位。周柏華目前獲得2050張支持票。

鑽石吧市議會此次選舉涵蓋第1、第3及第4選區。第1選區由現任市議員Steve Tye對陣挑戰者Ruben Torres，目前Tye獲得1490張選票，支持率51.47%；Torres得票1405張，支持率48.53%，兩人得票相差僅85張。