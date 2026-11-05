核桃市議員伍立倫高票超前 趙宏暫居第三
核桃市市議員選舉初步開票中，現任議員伍立倫以40.82%得票率明顯領先，Cajulis居第二、趙宏暫列第三，伍立倫並表示將持續為核桃市努力。
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核桃市市議員選舉初步開票中，現任議員伍立倫以40.82%得票率明顯領先，Cajulis居第二、趙宏暫列第三，伍立倫並表示將持續為核桃市努力。
核桃市11月3日市議員選舉初步開票結果出爐，尋求連任的華裔現任市議員伍立倫（Allen Wu）一路領先，在4名名候選人中以明顯優勢居第一，得票率約4成。另一現任市議員、菲裔候選人Richard「Ritchie」Cajulis暫居第二，華裔候選人趙宏（Hong「Diana」Zhao）排第三。
根據最新開票資料，截至11月4日，核桃市議員選舉已統計1萬1597票。伍立倫獲得4734票，得票率40.82%，領先第二名Cajulis的3510票達1224票；Cajulis得票率30.27%。趙宏獲2397票，得票率20.67%，暫居第三；第四名Stefanie Leilua則獲得956票，得票率8.24%。
從開票開始，伍立倫便持續保持領先，隨著後續選票陸續統計，第一名位置始終沒有改變，顯示其在本次選舉中取得相當明顯的初步優勢。至於第二席，Cajulis目前領先趙宏1113票，趙宏要追趕有一定難度。
核桃市此次改選市議會5席中的2席，共有4名合格候選人參選。伍立倫自2018年當選市議員，曾兩度擔任市長，長期參與地方公共事務，關注城市治安、環境保護、開放空間及社區發展。
趙宏居住核桃市逾13年，曾任職洛杉磯縣兒童相關服務機構，參與地方公共服務。今年是她第二度參加地方市議員選戰。
伍立倫對坦言，雖然是地方選舉，但「每次選戰都全力以赴，相當辛苦」，他感謝所有支持者的信任和鼓勵，感謝義工們數月來和他一起並肩努力。
他表示，全家四代都生活在核桃市，未來4年一定更加努力，像經營自己家園一樣經營核桃市。
最新開票顯示，尋求連任的華裔現任市議員伍立倫暫居第一，已獲4734票，得票率40.82%，自開票以來一路保持領先。 華裔候選人趙宏目前以2397票、得票率20.67%排在第三名，與第二名Cajulis仍有1113票差距，追趕難度較高。 伍立倫感謝支持者與義工長期協助，並表示雖然地方選舉同樣辛苦，但他未來4年會更努力，像經營自己家園一樣經營核桃市。
精華 FAQ
最新開票顯示，尋求連任的華裔現任市議員伍立倫暫居第一，已獲4734票，得票率40.82%，自開票以來一路保持領先。
華裔候選人趙宏目前以2397票、得票率20.67%排在第三名，與第二名Cajulis仍有1113票差距，追趕難度較高。
伍立倫感謝支持者與義工長期協助，並表示雖然地方選舉同樣辛苦，但他未來4年會更努力，像經營自己家園一樣經營核桃市。
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