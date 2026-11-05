聖蓋博2議員連任 新人王溫蒂有望

吳程遠（後排左九）3日晚與支持者一起觀看開票。（吳程遠提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖蓋博市議會選舉趨勢大致底定，吳程遠與曼查卡可望連任，王溫蒂暫居第3，有機會締造首位亞裔女性市議員紀錄。

截至4日，聖蓋博 市議會選舉趨勢大致底定。今年共三席開放，根據洛杉磯縣選務局網站，得票率最高的依次為尋求連任的吳程遠（John Wu）和曼查卡 （Denise Menchaca），以及新人王溫蒂 （Wendy Wang）。同樣競選連任的現任市長陳履正（Eric L. Chan）暫居第四，可能落敗。

截至4日，前三得票率分別為25.94%、23.36%、22.09%。聖蓋博市今年共有五候選人競爭三個席位，其中三候選人競選連任。吳程遠和曼查卡料將連任成功，得票第三高的王溫蒂則為「95後」，她曾在採訪中自稱「聖蓋博的女兒」，在當地生活近23年。聚焦道路維修、垃圾費用等議題，稱要聽取不同族裔、年齡及職業背景居民對城市發展的看法。

吳程遠則是2022年11月首次通過公投進入市議會，如今是他的第二個任期；曼查卡則是聖蓋博市議會的「老人」，她2017年3月進入市議會，2022年11月獲得連任，如今再次連任，為她的第三任期。

吳程遠說，透過這次競選，深入社區與居民面對面交流，讓他更深刻體會到市民對市政府的期待。對於支持者的信任與鼓勵，他心中充滿感恩；對持不同意見的市民，他也同樣尊重，並願意持續溝通。「選舉有勝負，但城市的未來沒有你我之分。無論這次把票投給誰，我們都是聖蓋博的一分子，都希望這座城市變得更好。」

曼查卡表示，很感激在這一路上所得到的支持。雖然結果尚未最終確定，但目前趨勢讓她有信心，將躋身前三並成功連任。

王溫蒂說，她衷心感謝聖蓋博所有居民對她的信任、支持與鼓勵。如果最終順利當選，她將有機會成為聖蓋博建城255年以來首位亞裔女性市議員，也是聖蓋博市歷史上最年輕的市議員。這對她而言，不僅是一份榮耀，更具有非常深刻的意義。如果有幸當選，她希望為聖蓋博帶來真正有意義的改變。也會繼續虛心學習，向有經驗的前輩請教，傾聽不同的意見，以實際行動回應居民的信任。

王溫蒂（中間）3日晚的選舉之夜。（王溫蒂提供）

曼查卡（左六）3日晚的選舉之夜。（曼查卡提供）