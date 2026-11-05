國會49選區 方樹強領先劉龍珠

劉龍珠母親陪伴兒子參加選舉之夜。劉龍珠認為，參選就是勝利。（記者邵敏╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州第49選區眾議員選戰初步開票顯示，民主黨現任州眾議員方樹強明顯領先共和黨挑戰者劉龍珠，但最終結果仍待選務處正式認證。

期中選舉開票結果陸續出爐，加州第49選區眾議員選戰中，尋求連任的民主黨現任州眾議員方樹強 ，暫時大幅領先共和黨 華裔挑戰者劉龍珠。截止4日中午11時，洛杉磯 縣選務處公布的初步計票結果顯示，方樹強獲6萬627票，得票率67.33%；劉龍珠獲2萬9420票，得票率32.67%。不過，這仍是初步開票結果，後續還需計入尚未完成統計及核驗的選票，最終結果仍以選務處正式認證為準。

劉龍珠3日晚在選舉之夜活動中回顧競選歷程，形容非常辛苦。為爭取選民支持，他連續多日率車隊各地拜票，走訪不同城市社區，每天只睡三、四小時，希望更多選民聽見他的政見與理念。

劉龍珠表示，即使最後沒有當選，這次參選仍是勝利。他說，競選意義不只是取得一個州眾議員席位，更重要的是透過選舉，把自己的政策理念傳達給更多民眾，讓選民重新思考家庭、教育及社會問題。如果落選，他會總結競選經驗，未來再次參選。「不管是輸還是贏，只要我的理念可以影響一個人，讓一個家庭有所改變，參選就有價值。」

劉龍珠表示，競選期間曾遭遇辱罵、騷擾，競選標牌也被拿走，車輛兩度遭砸。他認為，政治立場不同應透過投票表達，不應以恐嚇、破壞或其他方式干擾候選人參選。

劉龍珠在競選期間以教育公平、家長權益、治安及減輕家庭經濟負擔為主要訴求。他反對學校縱容未成年人性別變換，並希望推出減稅及福利政策，包括家庭年收入10萬以下免繳州所得稅、60歲以上長者自住房房產稅減免，以及加州公立大學免學費等。

方樹強3日晚在蒙特利公園市林肯酒店舉行選舉之夜活動。方樹強2022年當選第49選區州眾議員，並於2024年成功連任，他長期參與聖蓋博谷公共事務。此次是方樹強與劉龍珠第二度在第49選區正面交鋒，2024年，劉龍珠首次挑戰，並在當年大選中獲得5萬6795票，得票率38.04%，創下共和黨近10年來在該選區的最佳成績。

方樹強（中間）3日晚在林肯酒店舉辦選舉之夜活動。（林肯酒店提供）

劉龍珠3日晚選舉之夜回顧競選歷程，每天只睡三、四小時，希望更多選民聽見自己的政見與理念。（記者邵敏╱攝影）