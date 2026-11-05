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聖市銷售稅增1%永久化 逾半支持

記者王若然／聖蓋博報導
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聖蓋博市提升1%銷售稅的PS提案，大概率可以通過。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市提升1%銷售稅的PS提案，大概率可以通過。（記者王若然／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖蓋博市永久加1%銷售稅的Measure PS已獲過半支持，若通過將使稅率升至12%，成加州最高，並帶來每年約710萬元收入。

聖蓋博市永久增加1%銷售稅Measure PS提案，截至4日獲59.27%支持，且大多數選票已開出，該案大概率通過。增加1%後，聖蓋博市銷售稅達12%，成為加州最高、且第一個銷售稅達12%的城市。

根據洛杉磯縣選務局網站，截至4日，Measure PS提案的支持和反對票分別為3779票對2597票。根據本報此前報導，該法案預計每年給聖蓋博市帶來710萬元收入。Measure PS的一大部分收入，將用於該市的警消建築和設備升級。其他用途還包括預防犯罪、保護飲用水水源及修補街道坑洞等。

對外界關心銷售稅提高至12%，是否影響消費意願。有聖蓋博市議員曾接受本報採訪表示，聖蓋博豐富的美食、購物、娛樂與住宿選擇，加上持續改善的公共安全環境，仍將是吸引消費者的重要因素。

而根據加州稅務與費用管理局（CDTFA）10月1日生效銷售稅法，目前加州尚未有達到或超過12%銷售稅的城市。最高的銷售稅為11.75%，有兩個城市：蘭卡斯特（Lancaster）和Palmdale，均在南加州。

加州11月公投中，有數個城市也有提升銷售稅法案。例如鑽石吧市有增加1%銷售稅至11.25%的提案Measure Q，截至4日，反對票有壓倒性優勢，為54.61%，大概率流產。同樣是華人較多的奇諾岡市（Chino Hills）也有增加1%銷售稅的Measure J。目前該市銷售稅為7.75%。截至4日，該提案的反對票略高於支持票，票數僅相差約100票。

精華 FAQ

  • 截至4日，Measure PS以3779票對2597票領先，支持率59.27%。由於大多數選票已開出，該案大概率會通過，成為永久加1%銷售稅的市案。

  • 若Measure PS通過，聖蓋博市銷售稅將從現行水準提高1個百分點，達到12%。這不僅會成為加州最高，也會是第一個銷售稅達到12%的城市。

  • 依報導估算，Measure PS每年可為聖蓋博市帶來約710萬元收入，主要用於警消建築與設備升級，也涵蓋預防犯罪、保護飲用水水源及修補街道坑洞等用途。

加州

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