新人黑馬林樹鈺 當選羅斯密市議員

新人候選人林樹鈺（Diana Lam，前排右三）是本次市議員選舉的黑馬，她占比26.382%，獲得3644張選票。（林樹鈺提供）

AI摘要 文章摘要整理： 羅斯密市議員三席改選結果出爐，Sandra Armenta與Steven Ly連任在望，新人林樹鈺則以高票成為黑馬，展現強勁新人力量。

羅斯密市議員選舉三席改選競爭激烈，根據4日開票結果，競選連任的現任市長Sandra Armenta和市議員李志（Steven Ly）基本無懸念，而林樹鈺（Diana Lam）展現新人力量，衝擊市議員職位有很大概率成功。

競選連任的現任市長Sandra Armenta（右三）和市議員李志（Steven Ly，右四）連任成功。（記者張宏／攝影）

Sandra Armenta獲得最多選票，占比30.51%。 她表示，新任市經理特別重視經濟發展，過去也曾在其他城市成功推動多項開發計畫，即使當地原本有企業不願意進駐，仍然能夠透過積極協調及招商，成功吸引商業投資。羅斯密市未來需要這樣積極、有執行力的領導團隊。城市美化是吸引投資的重要一環，當民眾開車進入羅斯密市時，如果先看到的是荒地、髒亂環境及塗鴉，將直接影響外界對城市的第一印象。市府希望透過環境改善、街道美化及公共設施更新，讓羅斯密市成為一座更友善、更具吸引力的城市，進一步吸引優質企業、商業投資及新的開發計畫。

市議員李志（Steven Ly）獲得28.08%選票，他表示，這段時間他幾乎沒有什麼睡眠，為爭取選民支持，團隊投入大量時間進行社區拜訪、挨家挨戶拜票、電話聯繫及與居民面對面溝通，積極了解社區需求。他表示，未來會推動擴大Rosemead Go計畫 串聯周邊城市交通服務，目前已有相當多居民使用。他正積極研究如何擴大計畫規模到聖蓋博谷其他城市，讓更多居民受惠。選舉正式結束後，他將立即前往加州首府沙加緬度與州政府相關人士接洽，爭取支持擴大這項交通服務。

新人林樹鈺（Diana Lam）是本次市議員選舉的黑馬，她占比26.382%，獲得3644張選票，其票數不僅領先有過市政經驗的候選人陳奕泉（John Tran，得票占比約15%），還直追兩名現任候選人。林樹鈺參選獲趙美心背書，她表示，感謝趙美心的支持，她們全家人和團隊為這次選舉付出許多，全家總動員走訪幾千戶居民，聆聽他們的聲音。民眾都期待新人能為城市帶來新的改變，她會積極發展城市經濟，讓商家更願意留在城市。

林樹鈺是家中第一代大學生，父親是越南人，媽媽是潮汕人，一家人經歷難民和移民生活最終定居在羅斯密。她獲得衛斯理學院全額獎學金並以優異成績畢業，且在中國清華大學獲得碩士學位。